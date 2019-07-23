اعتماد النتائج النهائية للانتخابات المحلية (الإعادة)

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رام الله - دنيا الوطن

اعتمدت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الثلاثاء، نتائج الانتخابات المحلية الإعادة للعام 2019، وهي نفس النتائج الأولية التي أعلنتها اللجنة، مطلع الأسبوع الماضي، وذلك بعد انتهاء الفترة القانونية دون تقديم أي طعن على النتائج الأولية لدى محكمة قضايا الانتخابات.



وقد قامت اللجنة صباح اليوم، بنشر النتائج النهائية على موقعها الإلكتروني، وتسليم هذه النتائج النهائية رسمياً إلى وزارة الحكم المحلي، متضمنة شهادات الفوز لكافة القوائم والمرشحين الفائزين في الهيئات المحلية، التي جرت فيها الانتخابات المحلية، يوم 13 تموز/ يوليو الحالي، إضافة ًإلى القوائم التي فازت بالتزكية.



