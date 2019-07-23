قيادي فلسطيني لخامنئي: واقع غزة البائس لا يتحمل تداعيات تصريحك الخطير

رام الله - دنيا الوطن

رد أمين سر هيئة العمل الوطني، مسؤول فرع جبهة النضال الشعبي في قطاع غزة، محمود الزق، على تصريحات للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئي بخصوص امتلاك الفلسطينيين صواريخ دقيقة.





وقال الزق، عبر صفحته الشخصية بـ (فيسبوك): "المرشد الأعلى الإيراني خامنئي قال: إن الفلسطينيين يمتلكون اليوم صواريخ دقيقة وصلاة النصر في الأقصى قابلة للتحقق".







وأضاف الزق: "فى أى سياق يمكن وضع هذا التصريح الخطير؟ إسرائيل قتلت مئات الجنود والضباط الإيرانيين فى سوريا، وإيران تمتلك مئات الآف الصواريخ طويلة المدى ودقيقة الإصابة، ولم ترد ليش طيب؟".





وتابع الزق: "واقع غزة البائس وإمكانياتها المحدودة، هل تحتمل تداعيات تصريح خطير كهذا، بأننا نمتلك صواريخ مدمرة بعيدة المدى فى غزة؟".