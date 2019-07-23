دولة عربية تُقدم 210 منح دراسية لفلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: إن الجمهورية التونسية قدمت 210 منح دراسية للطلبة الفلسطينيين، بمختلف التخصصات للعام الدراسي 2020/2019.



وأبلغت الحكومة التونسية بتخصيص هذه المنح الدراسية دعماً للشعب الفلسطيني، بواقع 100 منحة في مجال البكالوريوس، و100 منحة للدراسات العليا، و10 منح خصصت للطلبة المقدسيين.



وأوضحت الوزارة، أنه سيتم الإعلان عن نوعية التخصصات الدراسية، وموعد وشروط الترشح عبر الموقع الإلكتروني (www.mohe.pna.ps) لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لاختيار المرشحين والتفاصيل والتعليمات، والوثائق المطلوبة للتنافس على هذه المنح.



وشكرت وزارة التعليم العالي، الحكومة التونسية، والشعب التونسي على ما قدموه، وما يقدمونه للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.