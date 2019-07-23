شؤون فلسطينية

80 مستوطناً وطالباً تلمودياً يقتحمون المسجد الأقصى

80 مستوطناً وطالباً تلمودياً يقتحمون المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم 80 مستوطناً، بينهم 11 طالباً من معاهد تلمودية، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، برفقة حراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في المسجد، وسط محاولات متكررة لأداء صلوات وطقوس تلمودية فيه، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

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