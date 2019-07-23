تفاصيل جديدة تكشفها "دنيا الوطن" حول مقتل شاب فلسطيني بقبرص التركية

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

كشف عائلة أبو زيادة في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، تفاصيل جديدة حول وفاة ابنهم يوسف، الذي عثر على جثته داخل منزله بقبرص التركية اليوم الثلاثاء.



وقال أحمد شقيق يوسف لـ"دنيا الوطن": "يوسف كان مفقوداً منذ ثمانية أيام، بعدها أبلغنا زملاؤه بفقدانه، حيث إن الشرطة التركية رفضت تشغيل الكاميرات الموجودة في المبنى الذي يسكن فيه".



وأضاف: "الجالية الفلسطينية نظمت احتجاجاً، وتم تشغيل الكاميرات، حيث لدى يوسف امتحان بتخصصه الهندسة المدنية عند الساعة العاشرة صباحاً، فعند التاسعة وعشر دقائق، توجه ليحضر الطعام، ثم عاد إلى البيت، ولم يخرج منه".



وتابع شقيق يوسف بقوله: "وبعد ساعة ونصف من البحث والتحري التي أجرتها الشرطة التركية، تبين أن يوسف مقتولاً داخل المنزل، حيث أن الامور غير واضحة حتى اللحظة"، لافتاً إلى أن والده، سيتوجه اليوم إلى حاجز بيت حانون/ إيرز شمالي قطاع غزة، ومنه إلى قبرص.



وفي السياق، بين أحمد أن العائلة، أوقفت كافة الإجراءات سواء الدفن أو التشريح، حيث إن والده سيتوجه إلى قبرص حتى يقف على أسباب الوفاة.



ولفت أحمد إلى أن شقيقه يوسف، يدرس تخصص الهندسة المدنية، وبقي له امتحانان فقط، ومن المقرر أن يعود الى قطاع غزة فور انتهاء امتحاناته.