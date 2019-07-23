الأوقاف بغزة تُحدد تفاصيل وموعد سفر حجاج قطاع غزة

أكد عادل صوالحة، مدير عام الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، أن موعد أولى الرحلات لحجاج محافظات القطاع، سيكون عند الساعة الواحد من فجر يوم الجمعة، عبر (معبر رفح البري).



وأشار صوالحة في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أن مغادرة حجاج قطاع غزة، ستستمر لمدة أربعة أيام عبر معبر رفح، لافتا إلى أنه في اليوم الأول والثاني والثالث، سيغادر 798 حاجاً عبر ثلاث طائرات، أما اليوم الأخير سيكون بواقع 540 حاجاً عبر طائرتين.



وفيما يتعلق بجوازات السفر الخاصة بالحجاج، أكد مدير عام الحج والعمرة، أنه تم تفييز 2350 جوازاً، من قبل الوزارة في رام الله، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن الدفعة الأخيرة، ستصل غداً الأربعاء.



خاص دنيا الوطن - أحمد العشي