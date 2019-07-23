شؤون فلسطينية

لأول مرة منذ 68 عاماً.. صحيفة (القدس) تتوقف عن الصدور

لأول مرة منذ 68 عاماً.. صحيفة (القدس) تتوقف عن الصدور
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
توقف صحيفة القدس المحلية، اليوم الثلاثاء، عن الصدور لأول مرة منذ 68 عاماً، وذلك بسبب إضراب موظفيها عن العمل، لعدم صرف رواتبهم منذ أربعة أشهر.

وكانت لجنة موظفي الصحيفة، قد أعلنت، أن المهلة التي تم الاتفاق عليها لتحويل رواتب شهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل قد انقضت يوم أمس الاثنين 22 تموز/ يوليو، ولم تلتزم بها الإدارة، ما ترتب عليه توقفهم عن العمل، وحجب الجريدة صباح اليوم.

وأشارت لجنة الموظفين إلى أن الإضراب المفتوح الذي دخل حيز التنفيذ اليوم، يشمل موقع الجريدة على الإنترنت، ومكتب إعلان "موديكو"، ويتضمن عدم صدور الصحيفة، لحين تلبية الإدارة طلبات الموظفين.

وجريدة (القدس) هي صحيفة ورقية يومية سياسية ناطقة باللغة العربية، أسسها محمود أبو الزلف عام 1951 في القدس، وتعد الأكثر توزيعاً في فلسطين.

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