الضابطة الجمركية تضبط كمية دجاج مُهرب في محافظة قلقيلية

أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، أن الجهاز في محافظة قلقيلية، ضبط مع ساعات الفجر الأولى من اليوم الثلاثاء 2019/7/23، طنين ونصف الطن من الدجاج المجمد المهرب، والذي لا يحمل تصريحاً من وزارة الزراعة، وقادم من إسرائيل، وممنوع تداوله في الأسواق الفلسطينية.





وأوضح البيان، أن عملية الضبط، جاءت بناء على معلومات استخبارية لدى المديرية، مفادها وجود كمية من الدجاج المجمد المهرب في شاحنة نقل قادمة من إسرائيل إلى إحدى قرى شرق محافظة قلقيلية، وعلى الفور تم نصب كمين للشاحنة، وتم ضبطها وضبط الدجاج بداخلها، وتم استدعاء جهة الاختصاص من مديرية الزراعة للمكان، وباشرت العمل بفحص الكمية المذكورة، حيث تبين أنها مهربة ولا تحمل أوراقاً رسمية أو تصريح نقل، ونظراً لذلك أقرت جهة الاختصاص التحفظ على الكمية، كونها ممنوع دخولها إلى الأسواق الفلسطينية، وتحويل القضية للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

ويهيب جهاز الضابطة الجمركية بالمواطنين بضرورة الإبلاغ عن أية بضائع مهربة وفاسدة، وذلك لحماية المزارع الفلسطيني والسوق المحلي من إغراقه بالبضائع المهربة، وترويجها لضررها الكبير على اقتصاد وصحة أبناء شعبنا الفلسطيني، وذلك من خلال الاتصال على الرقم المجاني للجهاز 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

رام الله - دنيا الوطن