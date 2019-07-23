طالع الأسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء





وشددت الوزارة في تصريح لها، على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.



وطالبت الوزارة، المسافرين، بإحضار بطاقة الهوية، وحجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت زارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، أن السفر عبر معبر رفح البري، غداً الأربعاء، سيكون للمتبقين من الحافلتين الثانية والثالثة حتى الرقم 100 من كشف (7/21).