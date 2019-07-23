مستوطنون يعتدون على شاب مقدسي في سلوان

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد مركز معلومات وادي حلوة، بإصابة الشاب فؤاد الرجبي، بعد اعتداء المستوطنين عليه ليلة أمس، في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.



وأوضح سكان الحي، اليوم الثلاثاء، أن المستوطنين في البؤر الاستيطانية في الحي، اعتدوا على المواطنين بعد منعهم من الاستيلاء على قطعة أرض بالحي، بهدف تحويلها موقفا لمركباتهم، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).