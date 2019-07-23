آخر تطورات الحالة الجوية في الأراضي الفلسطينية حتى السبت

توضيحية

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خاص دنيا الوطن

قال ليث العلامي، الراصد الجوي الفلسطيني: "تتأثر فلسطين وعموم بلاد الشام، خلال منتصف ونهاية هذا الأسبوع، بكتلة هوائية حارة نسبياً إلى حارة، ترتفع معها درجات الحرارة عن معدلاتها بحدود 2- 3 درجات مئوية، حيث تكون درجات الحرارة في بداية الثلاثينات في المناطق الجبلية، وكذلك الساحلية بالتزامن مع الرطوبة المرتفعة".



وأضاف في تصريح لـ"دنيا الوطن": "تلامس درجات الحرارة منتصف الثلاثينات في المناطق المنخفضة والنقب، وتكون في بداية الأربعينات في أريحا والأغوار".



وأشار العلامي، إلى أنه وبحسب الخرائط الجوية، فإن انخفاضاً على درجات الحرارة نتيجة كتلة هوائية أكثر اعتدالاً، يؤثر على البلاد اعتباراً من يوم السبت؛ لتنخفض درجات الحرارة؛ لتعود وتصبح حول معدلاتها السنوية العامة.



وأوضح، أنه تسود أجواء صيفية اعتيادية نهاراً في معظم المناطق نهاراً، لكنها تبقى حارة في أريحا والأغوار، ويكون الطقس لطيفاً ليلاً، حتى منتصف الأسبوع المقبل.