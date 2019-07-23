بمساعدة (موساد)..الكشف عن تفاصيل اعتقال لبناني بدولة إفريقية بتهمة التجسس لـ (حزب الله)



ووفق تقرير الصحيفة، جرى اعتقال هذا الشخص الذي كان يعيش ويعمل في أوغندا منذ عام 2010 في مطار عنتيبي لدى صعوده طائرة كانت ستتجه الى لبنان عبر إثيوبيا، مشيرة إلى أن أن جهاز (موساد) هو الذي ساعد في مراقبته على مدار أشهر، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وأضافت (كامبالا بوست): أن (حزب الله) أوعز إلى هذا العميل برصد أهداف أمريكية وإسرائيلية في الأراضي الأوغندية، وبتجنيد لبنانيين، يسكنون فيها للقيام بعمليات لصالح المنظمة، على حد زعمها.



وطالبت السلطات الأمريكية والإسرائيلية، بأن تتم محاكمته في أوغندا، ولن يتم طرده إلى لبنان، إلا أن حكومة كامبالا لم تحسم بعد من أمرها.





يذكر أن لبنان احتج لدى أوغندا على عملية الاعتقال، وفق ما ذكرت (مكان).

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (كامبالا بوست) الصادرة في أوغندا، اليوم، أن أجهزة الاستخبارات في هذه الدولة، اعتقلت بالتعاون مع المؤسسة المركزية للاستخبارات والأمن الإسرائيلية، (موساد) قبل حوالي أسبوعين مواطناً لبنانياً، يدْعى حسين محمد ياسين، بزعم أنه عميل سري لمنظمة (حزب الله).