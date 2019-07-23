عائلته تُطالب بالتشريح.. العثور على جثمان شاب فلسطيني بقبرص التركية والسفير يُعقّب

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أعلنت السلطات القبرصية، أنه تم العثور على جثة الشاب يوسف نافذ أبو زيادة، مقتولاً في قبرص التركية، بعد فقدان آثاره منذ ثمانية أيام.



وقال فايد مصطفى سفير دولة فلسطين في تركيا، لـ"دنيا الوطن": "تم العثور اليوم الثلاثاء، على جثة الشاب يوسف نافذ أبو زيادة مقتولاً داخل منزله في قبرص التركية، بعد أن فُقدت آثاره منذ ثمانية أيام".



وأكد مصطفى، أن السفارة تتابع هذا الملف، وتتواصل مع السلطات القبرصية، لافتاً إلى أن الجانب القبرصي، يحاول الآن الانتهاء من إجراءات دفن الجثمان.



وأشار مصطفى، إلى أنه بناء على رغبة عائلة الشاب أبو زيادة، بتشريح جثمانه؛ لمعرفة سبب الوفاة، فإن السفارة، تجري اتصالات مع الجانب القبرصي لتلبية هذه الرغبة.



ونفى السفير الفلسطيني، أن يكون هناك تفاصيل حول الجريمة، مبيناً أن القضية قيد المتابعة بين السفارة الفلسطينية، والسلطات القبرصية.