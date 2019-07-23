شؤون فلسطينية

رفضاً للاعتقال الإداري..سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

رفضاً للاعتقال الإداري..سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال
أسرى في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
يواصل سبعة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال، رفضاً للاعتقال الإداري بحقهم.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء: إن الأوضاع الصحية للأسرى المضربين، تتدهور بشكل ملحوظ، خاصة الأسير جعفر عز الدين، المضرب عن الطعام منذ 38 يوماً، حيث يعاني من التقيؤ والنقص الحاد في الوزن.

وحول تسليم جثمان الأسير نصار طقاطقة، من بيت لحم، والذي اُستشهد في سجون الاحتلال قبل سبعة أيام، قال أبو بكر: إن الهيئة أمهلت إدارة السجون 48 ساعة لتحديد موعد تسليم جثمانه، مشيراً إلى أن الهيئة ستتوجه إلى القضاء لإجبار الاحتلال على تسليمه، إذا لم يحدد الاحتلال موعد التسليم في هذه المدة.

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