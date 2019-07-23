قيادي بـ"ثوري فتح" يكشف عدداً من مخرجات الدورة السادسة للمجلس

وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء: إن دورة المجلس، جاءت في ظروف صعبة تمر بها المدينة المقدسة والجريمة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق وادي الحمص، ما دفع المجلس بوقف أعماله وإرسال وفد برئاسة رئيس لجنة المقاومة الشعبية عبد الاله الأتيرة إلى الحي ورفع بيان مباشر؛ ليتم متابعته مع الحكومة.



وأشار صبح إلى أن هناك قرارات تتعلق بالنظام الداخلي لحركة فتح، وتشكيل المجلس الاستشاري، وأعمال داخلية للمجلس الثوري ولجانه، إلى جانب قرارات تفصيلية حول القدس وغزة والوحدة الوطنية، والحوار داخل منظمة التحرير، وحول المقاومة الشعبية.



وأوضح صبح بأن البيان الختامي الذي سيصدر خلال الساعات المقبلة فيه العديد من النقاط الرئيسية التي تحدد الثوابت التي ركز عليها الرئيس محمود عباس في الكلمة الافتتاحية للمجلس، وهي وحدة الموقف الوطني الفلسطيني والشعبي، ورفض مؤامرة ما تسمى بـ (صفقة القرن).



وأضاف عضو المجلس الثوري، أنه تم التوصل إلى برامج وآليات عمل بما يتعلق بقضية القدس من خلال توحيد القرار الإداري والمالي، وتفعيل أمانة القدس، والعمل على الصناديق العربية والإسلامية، والتصدي لتسريب العقارات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.



كما أكد صبح على أهمية الحفاظ على المجلس الاستشاري الإطار المهم لحركة فتح، والاتفاق على آليات تشكيل المجلس، وتحديد العضوية فيه، مشيراً إلى أنه لن يعقد اجتماعات رسمية، حتى الدورة المقبلة للمجلس الثوري.





وأعلن أنه لن يتم إضافة أعضاء جدد للمجلس الثوري، في حين تم انتخاب خولة الأزرق، نائباً لأمين السر، وجمال الديك، رئيساً للجنة الرقابة المالية.

رام الله - دنيا الوطنأعلن عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أحمد صبح، أن اجتماعات المجلس في دورته السادسة، خرجت بسلسلة من القرارات الداخلية والتوصيات التي تتناسب وحجم التحديات والمخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية وآخرها "ورشة المنامة" وما تسمى بـ (صفقة القرن).