الهدمي: جريمة وادي الحمص لم تكن لتحصل لولا الصمت الدولي على الاحتلال



وأوضح الهدمي في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تعتبر نفسها فوق القانون، استهدفت المدنيين العزل حسب الاتفاقيات الدولية، وحسب القانون والمواثيق الدولية.

رام الله - دنيا الوطنشدّد وزير شؤون القدس، فادي الهدمي، على أن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في حي وادي الحمص، وشردت عائلات بأكملها جريمة حرب، ولم تكن لتحصل لولا الصمت الدولي على الاحتلال وجرائمه.