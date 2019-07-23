نقابة الصحفيين تُطالب النقابات العربية باتخاذ موقف حازم تجاه المُطبعين مع الاحتلال



وأشاد أبو بكر في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، بالالتفاف العربي والفلسطيني الواسع حول موقف النقابة، وبالحراك الإعلامي العربي الواسع، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا بدوره أثر بشكل واضح في الرأي العام العربي، مشيراً إلى أن إسرائيل فشلت في اختراق الإعلام

العربي والفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطنأكد نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، أن النقابة أصدرت بياناً طالبت فيه كل النقابات العربية، باتخاذ موقف حازم وقرارات حاسمة، تجاه من يقوم بالتطبيع مع إسرائيل، ووضعه ضمن القائمة السوداء، مشيراً إلى أن الحراك الذي تقوم به النقابة، تدعمه وتسانده بشكل كبير النقابات العربية.