نقابة الصحفيين تُطالب النقابات العربية باتخاذ موقف حازم تجاه المُطبعين مع الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أكد نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، أن النقابة أصدرت بياناً طالبت فيه كل النقابات العربية، باتخاذ موقف حازم وقرارات حاسمة، تجاه من يقوم بالتطبيع مع إسرائيل، ووضعه ضمن القائمة السوداء، مشيراً إلى أن الحراك الذي تقوم به النقابة، تدعمه وتسانده بشكل كبير النقابات العربية.
وأشاد أبو بكر في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، بالالتفاف العربي والفلسطيني الواسع حول موقف النقابة، وبالحراك الإعلامي العربي الواسع، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا بدوره أثر بشكل واضح في الرأي العام العربي، مشيراً إلى أن إسرائيل فشلت في اختراق الإعلام
العربي والفلسطيني.
أكد نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، أن النقابة أصدرت بياناً طالبت فيه كل النقابات العربية، باتخاذ موقف حازم وقرارات حاسمة، تجاه من يقوم بالتطبيع مع إسرائيل، ووضعه ضمن القائمة السوداء، مشيراً إلى أن الحراك الذي تقوم به النقابة، تدعمه وتسانده بشكل كبير النقابات العربية.
وأشاد أبو بكر في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، بالالتفاف العربي والفلسطيني الواسع حول موقف النقابة، وبالحراك الإعلامي العربي الواسع، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا بدوره أثر بشكل واضح في الرأي العام العربي، مشيراً إلى أن إسرائيل فشلت في اختراق الإعلام
العربي والفلسطيني.