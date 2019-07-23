قيادي بـ"فتح": يجب ضرب الاقتصاد الإسرائيلي كرد على جريمة هدم وادي الحمص



وقال محيسن في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء: إنه لا يجوز الالتزام بالاتفاقيات من جانب واحد بعد خرق وتمرد إسرائيل على اتفاق (أوسلو) وهدم حي وادي الحمص المصنف في مناطق (أ) التي تخضع للسيادة

الفلسطينية الكاملة.





وشدّد محيسن على ضرورة ضرب الاقتصاد الإسرائيلي، كرد على جريمة هدم حي وادي الحمص من خلال مقاطعة بضائع الاحتلال، داعياً جهات الاختصاص باتخاذ آلية واضحة لذلك.



ودعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الحكومة وجهات الاختصاص لتحديد قائمة باسم البضائع الإسرائيلية المتواجدة في الأسواق الفلسطينية، وتسليم تلك القوائم للجان المقاومة الشعبية وفصائل العمل الوطني، ومن ثم إعطاء مهلة لأصحاب المحلات لإفراغ البضائع الإسرائيلية منها، وألا يتم إفراغها بالقوة وتوزيع تلك البضائع على العائلات المستورة.

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، د. جمال محيسن، على ضرورة عدم الالتزام بأي اتفاق مع إسرائيل ما لم تلتزم بالقوانين الدولية، والاتفاقيات الموقعة معها.