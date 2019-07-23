اليوم.. مجلس الأمن يعقد جلسة مفتوحة لمناقشة جريمة هدم عشرات المنازل بالقدس



وتوقع رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية، عمر عوض الله في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، أن تقوم إدارة الولايات المتحدة الأمريكية برفض القرار، الذي سيتم إصداره من قبل مجلس الأمن لدعم دولة الاحتلال، مشدداً على ضرورة أن يكون الحراك نحو محاسبة إسرائيل دولياً.



وكان الرئيس محمود عباس أصدر تعليماته لسفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور؛ لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، وفي حال وقفت إدارة ترمب أمام الإرادة الدولية، سيتم التوجه حينها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، أن يعقد مجلس الأمن اليوم، جلسة مفتوحة له في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك؛ لمناقشة الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال، بهدم حي وادي الحمص بالقدس المحتلة؛ لاستصدار بيان من المجلس حول ذلك.