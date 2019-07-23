قوات الاحتلال تُفرج عن 17 قارباً للصيادين عبر (معبر كرم أبو سالم)

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خاص دنيا الوطن

أعلن نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين، أن سلطات الاحتلال، أبلغت الجهات الرسمية، بأنها ستفرج اليوم الثلاثاء عن 17 قارب صيد، تابعة للصيادين.



وأشار عياش في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن الاحتلال، سيفرج عن القوارب عن طريق (معبر كرم أبو سالم) التجاري جنوبي قطاع غزة.



يذكر، أن قوات الاحتلال، أفرجت الأيام الماضية عن 10 حسكات وعشرة مواتير، تابعة للصيادين الفلسطينيين، عن طريق بحر قطاع غزة.