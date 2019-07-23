شؤون فلسطينية

وفد تشيلي مُتخصص بجراحة عظام الأطفال يُجري عملياته في مستشفى الأوروبي

وفد تشيلي مُتخصص بجراحة عظام الأطفال يُجري عملياته في مستشفى الأوروبي
رام الله - دنيا الوطن- نهى مسلم
يواصل الوفد التشيلى المتخصص بجراحة العظام "أطفال" بقيادة جراح العظام لوتار وكامبوس، إجراء العمليات الجراحية في مستشفى الأوروبي، والذي وصل ظهر الجمعة الماضية، ويستمر حتى مساء الخميس.

وأفاد جمال أبو هلال، استشاري ورئيس قسم جراحة العظام بمستشفى الأوروبي، أن الوفد المكون من ثلاثة أطباء، اثنين منهم جراحة عظام وثالثهم تخدير، قد أجرى حتى اليوم 16 عملية معظمها تشوهات خلقية، ومن المتوقع إجراء ما يقارب
30 عملية حتى انتهاء زيارته.

وأشار إلى أن الوفد وصل مستشفى الأوروبي بالتنسيق مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين، وهي المرة الثانية التي يزور بها قطاع غزة بعد عام مضى، معرباً عن أمله أن تتواصل تلك الزيارات بشكل دوري، الأمر الذي سيسهم في تخفيف قوائم انتظار المرضى التي تطول إلى ستة أشهر في مستشفى الأوروبي، إلى جانب تدريب
الطواقم الطبية المحلية، وصقل خبراتهم العلمية والجراحية.

يذكر، أن الوفد قد عاين 85 حالة أطفال، وتم اختيار ما يقارب 30 حالة لإجراء العمليات لهم، وذلك من خلال لجنة طبية متخصصة تُقَيّم الحالات، وتفرزها لتجهز ضمن قوائم معدة للوفد الزائر.

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