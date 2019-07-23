شؤون فلسطينية

البطش: لا يُوجد عرض حقيقي لرفع الحصار الإسرائيلي عن غزة

البطش: لا يُوجد عرض حقيقي لرفع الحصار الإسرائيلي عن غزة
خالد البطش
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش: إنه لا يوجد عرض حقيقي لرفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.

وأضاف البطش، لإذاعة (القدس): "الموجود جهد مصري بدافع دولي، والسبب انزعاج المستوطنين في غلاف غزة من فعاليات مسيرات العودة"، مشيراً إلى أنه لولا مسيرات العودة لما توسط أحد لتخفيف الحصار وفرض إرادة المقاومة على الإسرائيلي.

وأشار البطش، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يُريد تحويل إجراءات كسر الحصار إلى تفاهمات أمنية، وهذا ما نرفضه جملةً وتفصيلاً، معتبراً أن أدوات مسيرات العودة إبداعات أجبرت الاحتلال على تخفيف حدة الحصار.

وشدد على أنه حتى لو كسر الحصار عن غزة، فإن مسيرات العودة مستمرة لأن هدفها الحفاظ على حق العودة لفلسطين جوهر قضيتنا العادلة، متابعاً: "إذا ابتعدنا عن المقاومة وحقوقنا في العودة لأرضنا ورضينا بـ (صفقة القرن) فالاحتلال سيبادر مباشرة لرفع الحصار، وتسهيل الحياة بغزة".

وقال البطش: "هناك مخاطر حقيقية استراتيجية على القضية الفلسطينية، استوجبت الخروج بمسيرات العودة للوقوف بوجه المخطط الأمريكي، والتطبيع الصهيوعربي".

وأضاف البطش: "استبقنا بمسيرات العودة خطوات تصفية القضية الفلسطينية عبر (صفقة القرن) واستمرار التطبيع مع الاحتلال"، مؤكدا أننا "خرجنا لنفشل مشروع تصفية القضية الفلسطينية وكسر الحصار الذي استمر 12 عاماً، ولم يلتفت للفلسطينيين أحد".

وأشار البطش، إلى أن الموقف الوطني بجميع أطيافه يتمسك بمشروع مسيرات العودة، لأنه أعاد إحياء الوعي للجيل الفلسطيني وتوثيق تمسكه بحقوقه في العودة لوطنه، مضيفاً: "لقد شكلنا حاضنة شعبية كفاحية وسلمية بجانب المقاومة المسلحة التي تقودها غرفة العمليات المشتركة في صورة متكاملة".

وأكد البطش أن صمود الفلسطيني مستهدف في كل مكان، في وقت ترفع فيه الأعلام الإسرائيلية في بعض العواصم العربية التي تملك جيوشاً كبيرة.

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