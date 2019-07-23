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شاهد: واصفاً الفلسطينيين بالحمقي.. صحفي سعودي: إسرائيل لم تُطلق علينا رصاصة واحدة

شاهد: واصفاً الفلسطينيين بالحمقي.. صحفي سعودي: إسرائيل لم تُطلق علينا رصاصة واحدة
محمد آل شيخ
رام الله - دنيا الوطن
هاجم الصحفي السعودي، محمد آل شيخ، مجدداً الفلسطينيين، واصفاً إياهم بـ "الحمقي والأغبياء"، فيما أشاد بإسرائيل، معتبراً أنها ليست عدوة للسعوديين والعرب.

وقال آل شيخ: "أيها الفلسطينيون الحمقى والأغبياء، إذا كنتم تعطون لأنفسكم الحق بالتطبيع مع عدونا الفارسي الحقير، فلماذا ترفضون أن نطبع مع إسرائيل التي لم تطلق علينا ولو رصاصة واحدة؟"، وفق قوله.

جاء ذلك، في سلسلة تغريدات للصحفي عبر (تويتر)، حيث لا تعتبر هذه المرة الأولى، التي يهاجم فيها الصحفي السعودي الفلسطينيين، ويعبر عن دعمه للإسرائيليين.

وأضاف في تغريدة أخرى: "لو حرك ابومازن قضايا على من يشتموننا في غزة والضفة بجدية لفكر هؤلاء الابتزازيون ألف مرة قبل أن ينشروا شتائمهم ولكنها كما يقولون: (لم آمر بها ولم تسؤني)".

وتابع: "مقاطع السب والشتم والتجريح التي يسمعها الخليجيون من الفلسطينيين بين الحين والآخر واعتراض أكثرهم على خطيب المسجد الأقصى عندما ترحم على الملك عبدالله وتحالف متأسلمو حماس مع العدو الفارسي جعلت الأغلبية الكاسحة من الخليجيين يطالبون بالتطبيع مع اسرائيل".



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