دولي

قائد البحرية الإيرانية: نراقب كل السفن الأميركية في منطقة الخليج

قائد البحرية الإيرانية: نراقب كل السفن الأميركية في منطقة الخليج
قادة البحرية الإيرانية
رام الله - دنيا الوطن
قال قائد البحرية الإيرانية، اللواء حبيب الله سياري، اليوم الثلاثاء: إن طهران تراقب كل السفن الأميركية في منطقة الخليج.

ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن سياري قوله: أنه "لدينا أرشيف صور لتحركاتها اليومية".

يتبع..






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