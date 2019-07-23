قائد البحرية الإيرانية: نراقب كل السفن الأميركية في منطقة الخليج
رام الله - دنيا الوطن
قال قائد البحرية الإيرانية، اللواء حبيب الله سياري، اليوم الثلاثاء: إن طهران تراقب كل السفن الأميركية في منطقة الخليج.
ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن سياري قوله: أنه "لدينا أرشيف صور لتحركاتها اليومية".
قال قائد البحرية الإيرانية، اللواء حبيب الله سياري، اليوم الثلاثاء: إن طهران تراقب كل السفن الأميركية في منطقة الخليج.
ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن سياري قوله: أنه "لدينا أرشيف صور لتحركاتها اليومية".
يتبع..
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