الرئيس يُهنئ نظيره المصري بذكرى ثورة يوليو

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رام الله - دنيا الوطن

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، لمناسبة احتفال بلاده بذكرى ثورة يوليو.



وأعرب في برقيته عن تقديره لمواقف مصر الشقيقة، الداعمة لشعبنا واهتمامها بقضيته العادلة من أجل إنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.



وأكد الرئيس اعتزازه بعلاقات الأخوة الوطيدة التي تربط الشعبين والبلدين، والتي ستظل محل اهتمام مشترك من أجل تنميتها وتطويرها في شتى المجالات.