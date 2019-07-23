الحوثيون يقصفون قاعدة الملك خالد الجوية مجدداً

رام الله - دنيا الوطن

أقدم الطيران المُسير التابع لجماعة الحوثي اليمنية، على تنفيذ عملية واسعة، باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط جنوبي السعودية.





ورداً على ذلك، شن التحالف السعودي الإماراتي، غارات على العاصمة صنعاء، واستهدفت الغارات مقر الفرقة الأولى المدرعة ومبنى قيادة الدفاع الجوي شمال غربي صنعاء، ومعسكر الصباحة غربيها، ومبنى وزارة الإعلام.







كما شنت طائرات التحالف غارتين على معسكرين في مديرية أرحب بمحافظة صنعاء، فيما كثفت جماعة الحوثي في الفترة الأخيرة هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية، أبرزها مطارات المدن السعودية المحاذية لليمن، وخاصة مطار أبها.



ويعد هذا الهجوم الثاني على القاعدة الجوية خلال أقل من أسبوع، إذ أعلنت جماعة الحوثي الأسبوع الماضي، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في منطقة عسير ومواقع عسكرية أخرى جنوب غرب السعودية، بطائرات مسيرة، بينما قال التحالف السعودي الإماراتي إنه أسقط طائرتين مسيرتين، وفق موقع (عرب 48).ومنذ أيلول/ سبتمبر 2014، يسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عدد من محافظات البلاد، فيما يدعم تحالف عسكري تقوده السعودية منذ آذار/ مارس 2015، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم، وفقاً لوصف سابق للأمم المتحدة.ويشهد اليمن منذ العام 2014 نزاعا بين الحوثيين والقوّات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، تصاعد مع تدخل التحالف العسكري بقيادة السعودية في مارس/آذار 2015.وأوقعت الحرب نحو 10 آلاف قتيل وأكثر من 56 ألف جريح منذ العام 2015، بحسب منظمة الصحة العالمية، ويقول مسؤولون في المجال الإنساني: إن الحصيلة أعلى بكثير.ولا يزال هناك 3.3 مليون نازح، بينما يحتاج 24.1 مليون شخص- أي أكثر من ثلثي السكان- إلى مساعدة، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حالياً.