ثابت: قصص النجاح في الثانوية العامة تثبت أنه لا مستحيل نحو التميز

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت أن قصص نجاح الطلبة في امتحانات الثانوية العامة وتفوقهم بالرغم من الظروف القاسية والاستثنائية تثبت للجميع أنه لا يوجد شيء صعب، ولا يوجد مستحيل نحو الوصول للتميز والتفوق.



وأوضح خلال كلمته في حفل تكريم أوائل مديرية تعليم الوسطى2019 (فوج شهداء العودة-فلسطين الصمود والتحدي) أن طلبة محافظات غزة حققوا مراكز متقدمة في نتائج امتحانات الثانوية العامة على مستوى أعداد الأوائل والمعدلات والنسب والمستوى العام في مختلف الفروع التعليمية.



ولفت وكيل وزارة التعليم إلى أن تفوق الطلبة رغم ظروف الحصار والعدوان والاحتلال هو إنجاز كبير، وهناك إنجاز كبير آخر عندما نرى طلبة تفوقوا رغم ظروف حياتية قاسية ورسموا لوحات مشرقة من الإرادة والإصرار والتميز.



وتحدث وكيل الوزارة عن نماذج لقصص نجاح طلبة حققوا التميز هذا العام بالرغم من الظروف الحياتية التي عايشوها ومنهم الطالبة جمانة أبو جزر من مديرية رفح والتي حصلت على معدل 92% في الفرع العلمي بالرغم من أنها عاشت منذ صغرها وحيدة حيث توفيت والدتها واعتقل والدها في سجون الاحتلال، وهناك الأم نهلة أبو دقة من شرق خانيونس التي عادت للدراسة بعد انقطاع لأكثر من 30 عاماً وتقدمت للثانوية العامة مع ابنتها وحصلت على معدل 95% وتفوقت على ابنتها التي حصلت على 91%، وهناك الطالب الكفيف وسيم راضي من شرق غزة الذي تقدم للامتحانات بلغة برايل وحصل على معدل 97% ، والطالب محمد المغاري من الوسطى حيث عاني ظروف قاسية بعد إصابته بالمرض ووفاة شقيقه لكنه حصل على معدل 94% في الفرع العلمي.



وقدّم ثابت التهنئة لجميع الطلبة الأوائل وجميع الطلبة الناجحين متمنياً لهم حياة مستقبلية مميزة، كما قدّم التحية والشكر والتقدير لأولياء الأمور وجميع المعلمين ومديري المدارس والمشرفين والإداريين والطواقم التعليمية في الوزارة والمدارس والمديريات الذين بذلوا الجهد وكانوا حريصين على الطلبة وصولاً لهذا النجاح والتميز.



وقدّم ثابت الشكر لمديرية الوسطى التي حصلت على أعلى نسب نجاح في الثانوية العامة بين مديريات التعليم هذا العام ، لافتاً إلى أنه ليس جديداً على هذه المديرية التي تبذل كل الجهود لرفعة التعليم.



وتطرق وكيل الوزارة إلى الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة ومنها فوز موقع روافد بجائزة المعلوماتية بالكويت، وفوز إذاعة التعليم بالمرتبة الأولى على الإذاعات العربية فئة البرامج الحوارية في تونس، وفوز المعلمة رنا زيادة ضمن أفضل 50 معلم عبر العالم، وفوز المعلمة هبة الهندي بجائزة المرأة المبادرة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وفوز المعلمة هنادي أبو رمضان بجائزة المسؤولية الاجتماعية في فلسطين، وفوز 3 طالبات بمسابقة تحدي القراءة العربي.



من جهته تحدث مدير تعليم الوسطى أ.هشام الحاج عن نتائج مديريته لافتاً إلى أن 6 طلاب من محافظة الوسطى ضمن العشرة الأوائل على مستوى فلسطين متمنياً للطلبة التميز في حياتهم، كما قدّم الشكر للوزارة وطواقم المديرية موضحاً أن مديريته ستبقى محافظة على طريق وثقافة الفوز لأن هذا النجاح هو نجاح للوطن وفلسطين والتنمية والمستقبل.



بدورها أوضحت النائب في المجلس التشريعي وعضو لجنة التربية د. هدى نعيم أن النجاح والتميز بالرغم من الظروف الصعبة هو إبداع وصناعة المعجزة ورسالة للعالم بأن هذه غزة وفلسطين تتفوق رغم الاحتلال الغاشم.



ووجهت نعيم التحية للطلبة المتميزين موضحة أن الطلبة قد أنهوا مرحلة تعليمية مهمة و سيتجهون لحياة جديدة نحو التخصص والمستقبل والأهم في هذا الأمر التوكل على الله عز وجل دائماً والجد والاجتهاد متمنية لهم التميز في حياتهم والنجاح وخدمة وطنهم.