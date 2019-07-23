شؤون فلسطينية

مصرع طفلة إثر سقوط تلفاز عليها في بيت لحم

مصرع طفلة إثر سقوط تلفاز عليها في بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
لقيت الطفلة سديل عبيات (5 أعوام) مصرعها، مساء أمس الاثنين، جراء سقوط تلفاز عليها في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وأفاد مصدر في الهلال الأحمر الفلسطيني، فرع بيت لحم، بأن الطفلة عبيات، نقلت إلى المستوصف الطبي في البلدة، حيث تبين إصابتها بكسر في الجمجمة، جراء سقوط تلفاز عليها، وما لبثت أن فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.


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