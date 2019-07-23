فيديو: لحظة نسف قوات الاحتلال بناية سكنية ضخمة بوادي الحمص بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

نشر على موقع التواصل الاجتماعي، (فيسبوك)، فيديو يظهر لحظة نسف قوات الاحتلال الإسرائيلي، لبناية ضخمة مكونة من تسع طبقات في حي وادي الحمص جنوب شرق القدس.



يذكر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت، أمس الاثنين، العديد من البنايات السكنية في وادي الحمص بمدينة صور باهر بالقدس.