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سِجَال قطري إماراتي عبر (تويتر) بسبب تأمين الخليج بالقوات الأمريكية

سِجَال قطري إماراتي عبر (تويتر) بسبب تأمين الخليج بالقوات الأمريكية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شهد موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) سجالاً بين رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش.

وقال بن جاسم: إنه فوجئ بسعي بعض دول الخليج لتأمين المنطقة عبر القوات الأمريكية، متسائلاً حول مبرر هذا الموقف، مضيفاً: "اعتقدنا أن الدول الكبرى في منطقتنا تستطيع أن تؤمن الخليج وممراته المائية، فوجئنا بأن هذه الدول ترمي هذه المهمة على الدول الكبرى لتأمين ممر الخليج بصفته ممراً دولياً وأنا لا أعترض على ذلك بل هذه هي الحقيقة، حيث بدأت هذه الدول تعيد القوات الأمريكية إليها".

وأضاف بن جاسم: "ولكن ما أستغربه أن ذاكرة هذه الدول قصيرة، فقد سخرت من قطر لوجود القاعدة الأمريكية والقاعدة التركية، وأنها دولة لا تستطيع أن تحمي نفسها، سؤالي الآن لهم ما هو المبرر الذي سيستخدمونه لهذه الاستدارة السريعة".

وتابع: "ما زلت لا أنكر عليهم حق استخدام القوات الأجنبية، ولكن هذا سؤال يحتاج إلى تفسير على الأقل لشعوبهم. كما أنهم يحتاجون إلى تفسير استمرار حرب اليمن لسنوات وهم وعدوا شعوبهم بدخول صنعاء خلال أسابيع، ناهيك عن نقل المعركة إلى طهران، واليوم يتحدثون عن تفاوض لحل الأزمة سياسياً سواء مع اليمن أو إيران".

وأكمل: "ما أريد أن أصل إليه من هذا ليس النقد، ولكن أولاً: احترام عقول الشعوب، ثانياً: مثل ما ذكرته في تغريدات كثيرة أن الاهتمام في البناء الداخلي، وما يترتب عليه من مصالحة داخلية سيعود بالقوة والفائدة عليهم وعلينا لأنني ما زلت مؤمناً بأن استقرار كل دول المجلس وثباتها وتكاتفها مهم لبقاء هذه المنطقة".

ورداً على هذه التصريحات، شن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، هجوماً على بن جاسم، متهماً إياه بأنه كان سباقاً في دعوة القوات الأمريكية إلى المنطقة وإقامة علاقات مع إسرائيل، ونشر الفوضى في سوريا وليبيا.

وقال قرقاش، عبر (تويتر): "الشيخ حمد بن جاسم القريب البعيد وعراب سياسات الظاهر والباطن، كان دائماً سباقاً في توجهاته ومنها استقدام القوات الأمريكية إلى قطر، وتأسيس العلاقات مع إسرائيل، والتحريض على الفوضى في سوريا وليبيا".

واعتبر الوزير الإماراتي، أن ملاحظات رئيس الوزراء القطري السابق اليوم "من باب الاستهزاء"، مضيفاً: "وكأن الخطر المحيط لن يطال قطر".

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