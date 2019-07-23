الحية: نجمع الأموال والسلاح لتحرير فلسطين ولا نرمي أنفسنا بِحِجْرِ أي دولة

رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، أن حركته تطوف البلدان في كل مكان لتجمع الأموال والسلاح والتأييد لتحرير فلسطين.





وقال الحية، وفق وكالة (الأناضول) التركية، أن حركته تبني علاقات متوازنة مع الدول، من أجل القضية الفلسطينية، متابعاً: "لا نخاف من أحد، ولا نرمي أنفسنا في حجر أي دولة على حساب دولة.





وأضاف، خلال حفل تكريم لأوائل الطلبة بمدينة غزة، أمس الاثنين: "نحن نبني علاقات متوازنة، من أجل شعبنا وأرضنا وقدسنا وقضيتنا العادلة".





