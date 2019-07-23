شاهد: منزل أحد أعضاء مجلس بلدية الاحتلال بالقدس يتعرض لهجوم بالمفرقعات

قالت مصادر إسرائيلية، اليوم الثلاثاء: إن منزلاً يعود إلى أحد أعضاء مجلس بلدية الاحتلال في المدينة المقدسة، تعرض لهجوم بالمفرقعات والزجاجات الحارقة.









وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، عشرات المنازل في وادي الحمص ببلدة صور باهر في القدس، بزعم أنها بنيت دون ترخيص، وسط إدانات فلسطينية وعربية ودولية كبيرة.





رام الله - دنيا الوطنونقلت إذاعة جيش الاحتلال، أن "هجوماً بالمفرقعات والزجاجات الحارقة مساء أمس على منزل عضو مجلس بلدية القدس، أرييه كينغ، الذي يعيش في منطقة (رأس العامود) على خلفية عمليات الهدم في صور باهر".