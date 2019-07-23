عاجل

  • الحية: نجمع الأموال والسلاح لتحرير فلسطين ولا نرمي أنفسنا بحجر أي دولة

دولي

الخارجية الهندية.. لن نطلب وساطة ترامب مع باكستان

الخارجية الهندية.. لن نطلب وساطة ترامب مع باكستان
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الخارجية الهندية، رافيش كومار: إن بلاده لم تطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القيام بدور الوسيط بين الهند وباكستان؛ لحل التوترات بين البلدين فيما يتعلق بكشمير.

وأضاف كومار، وفق وكالة (سبوتنك): "رأينا تصريحات دونالد ترامب الإعلامية التي عرض فيها استعداده للوساطة في قضية كشمير، إذا تلقى طلبا من الهند وباكستان، لكن رئيس الوزراء ناريندرا مودي لم يطلب من الرئيس الأمريكي القيام بمثل هذا الدور".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الهندية، أن "موقف الهند ثابت، وهو أن جميع القضايا العالقة في العلاقات مع باكستان سيتم بحثها بشكل ثنائي، وأي تفاعل مع باكستان يتطلب إنهاء الإرهاب عبر الحدود".

وأوضح كومار أن هناك بالفعل آليات توفر الأساس لحل جميع النزاعات بين باكستان والهند على المستوى الثنائي.

وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان اللتين تطالب كل منهما بالسيادة على كامل المنطقة الجبلية، حيث خاضت الدولتان حربين بسبب النزاع على كشمير.

ويشعر كثير من المسلمين في جامو وكشمير بالاستياء الشديد منذ إعادة انتخاب رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي تعهد حزبه بهاراتيا جاناتا بإنهاء الحكم الذاتي في الولاية الوحيدة التي تسكنها أغلبية مسلمة.

أخبار ذات صلة

فنزويلا تغرق في الظلام مجدداً

فنزويلا تغرق في الظلام مجدداً

الرئاسة التركية ترد على اتهام أردوغان بـ &#34;السلطوية الداخلية&#34;

الرئاسة التركية ترد على اتهام أردوغان بـ "السلطوية الداخلية"

بمشاركة &#34;أقطار العالم&#34;.. أمريكا تعتزم بناء تحالف دولي لحراسة مضيق هرمز

بمشاركة "أقطار العالم".. أمريكا تعتزم بناء تحالف دولي لحراسة مضيق هرمز

نتنياهو غاضب من عائلة حاخام إسرائيلي بسبب زوجته سارة

نتنياهو غاضب من عائلة حاخام إسرائيلي بسبب زوجته سارة

ليبرمان: قدّمت مقترحات لاغتيال هنية وصواريخ حماس قادرة على الوصول لمحطة الخضيرة

ليبرمان: قدّمت مقترحات لاغتيال هنية وصواريخ حماس قادرة على الوصول لمحطة الخضيرة

وزير الخارجية البريطاني: مواصلة إيران لسلوكها سيقابله وجود عسكري ضخم

وزير الخارجية البريطاني: مواصلة إيران لسلوكها سيقابله وجود عسكري ضخم

خامنئي: الخطة الأمريكية للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين &#34;مؤامرة خطيرة&#34;

خامنئي: الخطة الأمريكية للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين "مؤامرة خطيرة"

شاهد: &#34;ناسا&#34; ترصد جسماً مجهولاً بالقرب من الشمس

شاهد: "ناسا" ترصد جسماً مجهولاً بالقرب من الشمس

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

الضابطة الجمركية تضبط نحو 1000 لتر سولار غير قانوني بالخليل

الضابطة الجمركية تضبط نحو 1000 لتر سولار غير قانوني بالخليل

قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين بالضفة الغربية

جامعة النجاح الوطنية تفتتح وحدة النجاح للأبحاث الحيوية والسريرية

جامعة النجاح الوطنية تفتتح وحدة النجاح للأبحاث الحيوية والسريرية

وزير التعليم العالي يُخرّج الفوج الأول لبرنامج تعليم الأسرى داخل سجون الاحتلال

وزير التعليم العالي يُخرّج الفوج الأول لبرنامج تعليم الأسرى داخل سجون الاحتلال

تكليف سفراء فلسطين للتواصل مع جهات دولية لوضعهم بصورة الاعتداءات الإسرائيلية

تكليف سفراء فلسطين للتواصل مع جهات دولية لوضعهم بصورة الاعتداءات الإسرائيلية

دولة عربية تُقدم 120 منحة دراسية للفلسطينيين

دولة عربية تُقدم 120 منحة دراسية للفلسطينيين

بدعوة من الرئيس عباس.. اجتماع مهم للقيادة الفلسطينية للرد على إسرائيل

بدعوة من الرئيس عباس.. اجتماع مهم للقيادة الفلسطينية للرد على إسرائيل

وزارة الصحة تنشر إرشادات بشأن لدغات البعوض وأمراضها

وزارة الصحة تنشر إرشادات بشأن لدغات البعوض وأمراضها

منوعات

تدهور الحالة الصحية للفنان المصري فاروق الفيشاوي

تدهور الحالة الصحية للفنان المصري فاروق الفيشاوي

شيري عادل ترد على إشاعة طلاقها من الداعية معز مسعود بفيديو

شيري عادل ترد على إشاعة طلاقها من الداعية معز مسعود بفيديو

مذيع كويتي يعرض الزواج على نوال الزغبي.. وهكذا ردت

مذيع كويتي يعرض الزواج على نوال الزغبي.. وهكذا ردت

ضمن مهرجان &#34;شاشات الـ11: فيلم &#34;يا ريتني مش فلسطينية&#34;.. عن الهوية كأزمة

ضمن مهرجان "شاشات الـ11: فيلم "يا ريتني مش فلسطينية".. عن الهوية كأزمة

عبير صبري تهاجم متابعة بسبب تعليقها: &#34;يا حيوانة يا سليلة البهايم&#34;

عبير صبري تهاجم متابعة بسبب تعليقها: "يا حيوانة يا سليلة البهايم"

تعرف على قصة حبس هياتم لمدة أسبوع بسبب &#34;جمالها الشديد&#34;

تعرف على قصة حبس هياتم لمدة أسبوع بسبب "جمالها الشديد"

بسبب الذقن والمخدرات.. أسرع حالات الطلاق في الوسط الفني

بسبب الذقن والمخدرات.. أسرع حالات الطلاق في الوسط الفني

وفاة صابرين بورشيد بعد معاناتها مع المرض

وفاة صابرين بورشيد بعد معاناتها مع المرض

محمد رمضان ينشر صورة رومانسية مع زوجته في باريس

محمد رمضان ينشر صورة رومانسية مع زوجته في باريس

كلاكيت تاني مرة.. العسيلي في ورطة مع جمهوره وإهانة جديدة

كلاكيت تاني مرة.. العسيلي في ورطة مع جمهوره وإهانة جديدة

عربي

في نظام التعليم.. النواب المغاربة يصوتون لصالح تعزيز اللغة الفرنسية

في نظام التعليم.. النواب المغاربة يصوتون لصالح تعزيز اللغة الفرنسية

حزب الله: لبنان ليست جزءاً من صفقة القرن وحماس راجعت مواقفها بشأن سوريا

حزب الله: لبنان ليست جزءاً من صفقة القرن وحماس راجعت مواقفها بشأن سوريا

الصين تدعو دول الخليج لعدم فتح &#34;صندوق باندورا&#34;

الصين تدعو دول الخليج لعدم فتح "صندوق باندورا"

المصريون يكتشفون مدينة قديمة تحت مياه الإسكندرية

المصريون يكتشفون مدينة قديمة تحت مياه الإسكندرية