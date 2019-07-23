الخارجية الهندية.. لن نطلب وساطة ترامب مع باكستان

وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان اللتين تطالب كل منهما بالسيادة على كامل المنطقة الجبلية، حيث خاضت الدولتان حربين بسبب النزاع على كشمير.







ويشعر كثير من المسلمين في جامو وكشمير بالاستياء الشديد منذ إعادة انتخاب رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي تعهد حزبه بهاراتيا جاناتا بإنهاء الحكم الذاتي في الولاية الوحيدة التي تسكنها أغلبية مسلمة.

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم الخارجية الهندية، رافيش كومار: إن بلاده لم تطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القيام بدور الوسيط بين الهند وباكستان؛ لحل التوترات بين البلدين فيما يتعلق بكشمير.وأضاف كومار، وفق وكالة (سبوتنك): "رأينا تصريحات دونالد ترامب الإعلامية التي عرض فيها استعداده للوساطة في قضية كشمير، إذا تلقى طلبا من الهند وباكستان، لكن رئيس الوزراء ناريندرا مودي لم يطلب من الرئيس الأمريكي القيام بمثل هذا الدور".وأضاف المتحدث باسم الخارجية الهندية، أن "موقف الهند ثابت، وهو أن جميع القضايا العالقة في العلاقات مع باكستان سيتم بحثها بشكل ثنائي، وأي تفاعل مع باكستان يتطلب إنهاء الإرهاب عبر الحدود".وأوضح كومار أن هناك بالفعل آليات توفر الأساس لحل جميع النزاعات بين باكستان والهند على المستوى الثنائي.