شؤون فلسطينية

الضابطة الجمركية تضبط نحو 1000 لتر سولار غير قانوني بالخليل

الضابطة الجمركية تضبط نحو 1000 لتر سولار غير قانوني بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الضابطة، أن جهاز الضابطة الجمركية، وبالتعاون مع هيئة البترول والدفاع المدني كجهات اختصاص، وبدعم وإسناد من جهاز الأمن الوطني، تم ضبط اليوم الاثنين، في مدينة دورا جنوب محافظة الخليل، ما يقارب الـ (1000) لتر سولار غير قانوني و(29) أسطوانة غاز غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وأوضح البيان، أن عملية الضبط، جاءت بناء على معلومات استخبارية من دائرة الاستخبار الجمركي لدى المديرية مفادها وجود محطة وقود عشوائية تبيع السولار المهرب وغير القانوني، حيث تم التواصل مع جهات الاختصاص بهيئة البترول وبقوة الإسناد من جهاز الامن الوطني وتم التوجه للمكان المحدد وبعد الفحص والمعاينة تم ضبط الكمية المذكورة من السولار المهرب وتنك فارغ سعة 500 لتر غير قانوني حيث تم مصادرتها، ومع المعاينة والبحث بالموقع تم العثور على عدد (29) أسطوانة غاز غير صالحة للاستخدام، حيث تم التواصل مع الإخوة بالدفاع المدني كجهة اختصاص، وبعد حضورهم للمكان تم التحرز عليها لدى صاحب المحطة وإخطاره بعدم التصرف بها لما تشكله من خطر على سلامة المواطنين واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

وناشد البيان الإخوة المواطنين والتجار على حد سواء، بعدم تداول السولار المهرب واسطوانات الغاز غير الصالحة للاستخدام الآدمي لما تخلفه من خطر على مركبات المواطنين وسلامتهم وخطورة على أرواحهم وإصابات بالغة الخطورة على أبناء شعبنا الفلسطيني، كما وناشد المواطنين في حال ملاحظة وجود هذه الآفة الخطيرة، يرجى الإتصال على الرقم المجاني (132) لجهاز الضابطة الجمركية أو عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) "الصفحة الرسمية- الضابطة الجمركية".

وختم البيان، أن جهاز الضابطة الجمركية يعمل ليل نهار من أجل القضاء على هذه الظاهرة السلبية في مجتمعنا الفلسطيني، وذلك من خلال تكثيف الجولات التفقدية على المحلات التجارية في السوق الفلسطيني، ونقاط بيع الوقود ومحطات تعبئة الغاز؛ للتأكد من قانونيتها ومناسبتها لشروط السلامة العامة.


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