فنزويلا تغرق في الظلام مجدداً





وعلق الرئيس الفنزويلي على الحادث عبر (تويتر) قائلاً: "على خلفية هجوم إجرامي جديد ضد هدوء الوطن الأم وسلامته، تبقى الحكومة والقوات المسلحة تحت تصرف المواطنين، سنظهر مرة أخرى إرادتنا التي لا تقهر سننتصر".

رام الله - دنيا الوطنشهدت أكثر من 16 ولاية فنزويلية انقطاعاً شاملاً للتيار الكهربائي، اليوم الثلاثاء، حيث عزت السلطات أسبابه إلى هجوم سيبراني.وقالت وسائل إعلام فنزويلية: إن ثلاثة من أصل خمسة خطوط مترو أنفاق العاصمة كاراماس توفقت عن العمل، وفق (روسيا اليوم).وقالت الحكومة الفنزويلية: إن المولد الرئيسي للكهرباء في البلاد، محطة "غوري"، تعرضت لهجوم إلكترومغناطيسي (سيبراني) يحمل نفس طبيعة هجوم شهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل الماضيين.وكانت السلطات الفنزويلية، قد اتهمت المعارضة وداعميها الخارجيين بالوقوف وراء محاولات لتعطيل المنظومة الكهربائية للبلاد عبر تنفيذ هجمات سيبرانية في وقت سابق من العام الحالي.