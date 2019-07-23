فنزويلا تغرق في الظلام مجدداً
رام الله - دنيا الوطن
شهدت أكثر من 16 ولاية فنزويلية انقطاعاً شاملاً للتيار الكهربائي، اليوم الثلاثاء، حيث عزت السلطات أسبابه إلى هجوم سيبراني.
وقالت وسائل إعلام فنزويلية: إن ثلاثة من أصل خمسة خطوط مترو أنفاق العاصمة كاراماس توفقت عن العمل، وفق (روسيا اليوم).
وقالت الحكومة الفنزويلية: إن المولد الرئيسي للكهرباء في البلاد، محطة "غوري"، تعرضت لهجوم إلكترومغناطيسي (سيبراني) يحمل نفس طبيعة هجوم شهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل الماضيين.
وكانت السلطات الفنزويلية، قد اتهمت المعارضة وداعميها الخارجيين بالوقوف وراء محاولات لتعطيل المنظومة الكهربائية للبلاد عبر تنفيذ هجمات سيبرانية في وقت سابق من العام الحالي.
شهدت أكثر من 16 ولاية فنزويلية انقطاعاً شاملاً للتيار الكهربائي، اليوم الثلاثاء، حيث عزت السلطات أسبابه إلى هجوم سيبراني.
وقالت وسائل إعلام فنزويلية: إن ثلاثة من أصل خمسة خطوط مترو أنفاق العاصمة كاراماس توفقت عن العمل، وفق (روسيا اليوم).
وقالت الحكومة الفنزويلية: إن المولد الرئيسي للكهرباء في البلاد، محطة "غوري"، تعرضت لهجوم إلكترومغناطيسي (سيبراني) يحمل نفس طبيعة هجوم شهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل الماضيين.
وعلق الرئيس الفنزويلي على الحادث عبر (تويتر) قائلاً: "على خلفية هجوم إجرامي جديد ضد هدوء الوطن الأم وسلامته، تبقى الحكومة والقوات المسلحة تحت تصرف المواطنين، سنظهر مرة أخرى إرادتنا التي لا تقهر سننتصر".
وكانت السلطات الفنزويلية، قد اتهمت المعارضة وداعميها الخارجيين بالوقوف وراء محاولات لتعطيل المنظومة الكهربائية للبلاد عبر تنفيذ هجمات سيبرانية في وقت سابق من العام الحالي.
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