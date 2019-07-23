إصابة مواطن برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في الخضيرة

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب مواطن فلسطيني، فجر اليوم الثلاثاء، بجروح، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار عليه، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في مدينة الخضيرة بحيفا، بحسب ما جاء على موقع القناة 12 الإسرائيلية.



وفي التفاصيل، أوضحت القناة السابعة الإسرائيلية، أن أفراد شرطة الاحتلال، طلبوا من الفلسطيني إخراج هويته، والتعريف عن نفسه، إلا أن الشاب أخرج سكيناً وحاول طعن أحد أفراد الشرطة، على حد زعمها.



وعلى إثر ذلك، أطلق أفراد الشرطة الإسرائيلية، النار على الاطراف السفلية من جسم الفلسطيني، مما أسفر عن إصابته، على حد زعمها.