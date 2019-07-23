قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين بالضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في عدة مدن بالضفة الغربية، طالت تسعة مواطنين فلسطينيين.



جاء ذلك، خلال حملة مداهمات لمناطق الضفة الغربية، تخللها تفتيشات لمنازل المواطنين الفلسطينيين.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل يومي، سياساتها الاستفزازية، بحق المواطنين الفلسطينيين، من خلال حملات المداهمات والتفتيشات.