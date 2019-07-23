كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي؟



صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.55 شيكل.



صرف الدينار الأردني مقابل: 5.03 شيكل.



صرف اليورو الأوروبي مقابل: 3.98 شيكل.



صرف الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيكل.





رام الله - دنيا الوطنجاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على النحو التالي: