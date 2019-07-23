شؤون فلسطينية

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي؟
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على النحو التالي: 

صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.55 شيكل.

صرف الدينار الأردني مقابل: 5.03 شيكل.

صرف اليورو الأوروبي مقابل: 3.98 شيكل.

صرف الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيكل.

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