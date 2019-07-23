طقس الثلاثاء: أجواء شديدة الحرارة والأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس
رام الله - دنيا الوطن
يستمر الجو اليوم الثلاثاء، حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاربعاء 2019/07/24: يستمر الجو حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الخميس 2019/07/25: يستمر الجو حاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الجمعة 2019/07/26: يستمر الجو حاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:
1- التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.
2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي
يستمر الجو اليوم الثلاثاء، حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاربعاء 2019/07/24: يستمر الجو حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الخميس 2019/07/25: يستمر الجو حاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الجمعة 2019/07/26: يستمر الجو حاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:
1- التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.
2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي
|المدينـة
| اليـوم ع- ص
| غـداً ع- ص
| بعد غـد ع- ص
|المدينـة
| اليـوم ع – ص
| غـداً ع – ص
| بعد غـد ع- ص
|القدس
|32-21
|31-21
|31-21
|بيت لحم
|32-21
|31-21
|31-21
|رام الله والبيرة
|31-20
|29-20
|29-20
|طولكرم
|33-24
|32-24
|32-24
|نابلس
|34-22
|33-22
|33-22
|قلقيلية
|33-24
|32-24
|32-24
|جنين
|36-24
|35-24
|35-24
|سلفيت
|32-21
|31-21
|31-21
|طوباس
|36-24
|35-24
|35-24
|روابي
|33-22
|32-22
|32-22
|الخليل
|31-20
|30-20
|30-20
|غزه
|31-25
|30-25
|30-25
|أريحا
|42-27
|42-27
|42-27
|خانيونس
|31-25
|30-25
|30-25
|الأغوار الشمالية
|40-25
|40-25
|40-25
|رفح
|32-24
|31-24
|31-24
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