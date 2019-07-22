تكليف سفراء فلسطين للتواصل مع جهات دولية لوضعهم بصورة الاعتداءات الإسرائيلية





وأضاف الديك، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم، أن الخارجية تواصلت مع جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الاسلامي، وحركة عدم الانحياز، محذراً أن عدم محاسبة اسرائيل على جرائمها يشجعها على ارتكاب المجازر بغطاء أمريكي واضح.

رام الله - دنيا الوطنأعلن المستشار في وزارة الخارجية، أحمد الديك تكليف سفرائنا في جنيف ونيويورك للتواصل مع مجلس حقوق الانسان والامم المتحدة و الجنائية الدولية لوضعهم في صورة ما يجري من عمليات هدم في منطقة وادي الحمص ، بالإضافة لتكليف سفراء فلسطين في العالم للتواصل مع وزارات الخارجية في أماكن اقاماتهم للتحذير من خطورة جرائم الاحتلال في فلسطين.