دولة عربية تُقدم 120 منحة دراسية للفلسطينيين

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رام الله - دنيا الوطن

قال سفير دولة فلسطين لدى المملكة المغربية جمال الشوبكي، "إن المملكة قدمت 120 منحة دراسية نوعية للطلبة الفلسطينيين بمختلف التخصصات للعام الدراسي 2020/2019، موزعة على مختلف المؤسسات التعليمية المغربية".



وبين الشوبكي، في بيان صحفي، مساء اليوم الاثنين، أن عددا من المقاعد ستكون في مجال التكوين المهني والتقني، بهدف خلق آفاق جديدة لأبناء فلسطين بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل، فيما سيتم الإعلان عن نوعية التخصصات الدراسية وموعد الترشح عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، لاختيار المرشحين قبل بدء الدراسة في الجامعات المغربية في شهر أيلول/سبتمبر المقبل.



وأشاد الشوبكي بالمنح الدراسية المقدمة من المملكة المغربية، قائلاً: "نقدم الشكر والتقدير باسم فلسطين إلى المملكة المغربية، ملكا وحكومة وشعبا، على دعمهم الدائم للشعب الفلسطيني، والتي تعد المنح الدراسية السنوية المقدمة لأبنائنا من أبرز أوجه هذا الدعم، خاصة أن التعليم في فلسطين يعتبر من أهم أسس الحفاظ على الكينونة الوطنية الفلسطينية، ويساهم في بناء جيل فلسطيني متعلم ورائد يحافظ على أرضه وتاريخه، عوضا عن دور التعليم في تطوير أداء مؤسسات الدولة الفلسطينية".