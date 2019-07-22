شؤون فلسطينية

وزارة الصحة تنشر إرشادات بشأن لدغات البعوض وأمراضها

وزارة الصحة تنشر إرشادات بشأن لدغات البعوض وأمراضها
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة، إرشادات للجمهور للوقاية من لدغات البعوض بأنواعها المختلفة، مضيفة أن أسهل طرق الوقاية من لدغات البعوض والأمراض التي من الممكن أن تسببها هي القضاء على أماكن تكاثرها، حيث إن أي كميات مياه راكدة ومكشوفة، تكون صالحة لتكاثر البعوض.

وأشارت الوزارة إلى أن وسائل الوقاية الشخصية تتمثل في ارتداء ملابس طويلة تغطي الأرجل والأيادي أثناء التواجد خارج المنزل في أوقات نشاط البعوض ليلاً، واستخدام الناموسيات عند النوم، واستخدام كريمات طاردة للعبوض مرخصة من وزارة الصحة، مع الانتباه إلى استخدامها بأقل كمية وعند التواجد خارج المنزل فقط، وعدم وضعها قريباً من العيون الأنف الفم، واتباع التعليمات الموجودة على علبة المستحضر.

وتابعت الوزارة، أن على المواطنين وضع شبك ناعم "منخل" على الشبابيك والعمل على إصلاحه إذا تمزق، وإغلاق الأبواب والشبابيك في ساعات المساء.

وأكدت الوزارة على ضرورة تجفيف المياه الراكدة والمستنقعات في ساحات البيوت وحول الأشجار وأحواض المياه، والتخلص من المياه المتجمعة في أوعية وبراميل المياه، أو إطارات السيارات التالفة، أو ألعاب الأطفال، وأكياس البلاستيك وقوارير نباتات الزينة.

كما يجب إغلاق أوعية وبارميل حفظ المياه بإحكام لمنع وصول البعوض لسطح المياه، وإغلاق آبار جمع مياه الأمطار، ووضع شبك على فتحات أنابيب توصيل المياه، وإغلاق الحفر الامتصاصية وحفر معالجة المياه العادمة بإحطام وتغطية فتحات مواسير التهوية بشبك ناعم، وتنظيف وتجفيف مشارب وأوعية سقاية الحيوانات والطوير مرة كل أسبوع، والمحافظة على النظافة العامة والتخلص السلم من النفايات الصلبة التي قد تساعد على تجمع كميات من المياه داخلها مثل الأوعية والعبوات الفارغة وأكياس البلاستيك وغيرها.

أخبار ذات صلة

تكليف سفراء فلسطين للتواصل مع جهات دولية لوضعهم بصورة الاعتداءات الإسرائيلية

تكليف سفراء فلسطين للتواصل مع جهات دولية لوضعهم بصورة الاعتداءات الإسرائيلية

دولة عربية تُقدم 120 منحة دراسية للفلسطينيين

دولة عربية تُقدم 120 منحة دراسية للفلسطينيين

بدعوة من الرئيس عباس.. اجتماع مهم للقيادة الفلسطينية للرد على إسرائيل

بدعوة من الرئيس عباس.. اجتماع مهم للقيادة الفلسطينية للرد على إسرائيل

إسرائيل تتجه لخصم 700 مليون شيكل جديدة من الأموال الفلسطينية

إسرائيل تتجه لخصم 700 مليون شيكل جديدة من الأموال الفلسطينية

شاهد: مقدسيون يطردون صحفياً سعودياً من باحات الأقصى والقدس

شاهد: مقدسيون يطردون صحفياً سعودياً من باحات الأقصى والقدس

توقيع مذكرة تفاهم بمجال التنمية الاجتماعية بين فلسطين وتونس

توقيع مذكرة تفاهم بمجال التنمية الاجتماعية بين فلسطين وتونس

بالتفاصيل.. رسالة خطية من الرئيس عباس لنظيره التونسي

بالتفاصيل.. رسالة خطية من الرئيس عباس لنظيره التونسي

العاروري: أبناء شعبنا والمقاومون يعرفون طريقهم للرد على عدوان الاحتلال بالقدس

العاروري: أبناء شعبنا والمقاومون يعرفون طريقهم للرد على عدوان الاحتلال بالقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

تكليف سفراء فلسطين للتواصل مع جهات دولية لوضعهم بصورة الاعتداءات الإسرائيلية

تكليف سفراء فلسطين للتواصل مع جهات دولية لوضعهم بصورة الاعتداءات الإسرائيلية

توقيع مذكرة تفاهم بمجال التنمية الاجتماعية بين فلسطين وتونس

توقيع مذكرة تفاهم بمجال التنمية الاجتماعية بين فلسطين وتونس

العاروري: أبناء شعبنا والمقاومون يعرفون طريقهم للرد على عدوان الاحتلال بالقدس

العاروري: أبناء شعبنا والمقاومون يعرفون طريقهم للرد على عدوان الاحتلال بالقدس

وفاة رئيس بلدية نابلس الأسبق بسام الشكعة

وفاة رئيس بلدية نابلس الأسبق بسام الشكعة

نقابة الأطباء تُقرر تعليق جميع الإجراءات والفعاليات الاحتجاجية

نقابة الأطباء تُقرر تعليق جميع الإجراءات والفعاليات الاحتجاجية

الأردن: الإجراءات الإسرائيلية بالقدس تتعارض بشكل صارخ مع الاتفاقات الموقعة ونطالب بوقفها

الأردن: الإجراءات الإسرائيلية بالقدس تتعارض بشكل صارخ مع الاتفاقات الموقعة ونطالب بوقفها

شعث: القدس تتعرض لأخطر السياسات الإسرائيلية وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته

شعث: القدس تتعرض لأخطر السياسات الإسرائيلية وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته

فتح: هدم منازل الفلسطينيين بوادي الحمص لن يجبرهم على النزوح عن أرضهم

فتح: هدم منازل الفلسطينيين بوادي الحمص لن يجبرهم على النزوح عن أرضهم

منوعات

ضمن مهرجان &#34;شاشات الـ11: فيلم &#34;يا ريتني مش فلسطينية&#34;.. عن الهوية كأزمة

ضمن مهرجان "شاشات الـ11: فيلم "يا ريتني مش فلسطينية".. عن الهوية كأزمة

عبير صبري تهاجم متابعة بسبب تعليقها: &#34;يا حيوانة يا سليلة البهايم&#34;

عبير صبري تهاجم متابعة بسبب تعليقها: "يا حيوانة يا سليلة البهايم"

تعرف على قصة حبس هياتم لمدة أسبوع بسبب &#34;جمالها الشديد&#34;

تعرف على قصة حبس هياتم لمدة أسبوع بسبب "جمالها الشديد"

بسبب الذقن والمخدرات.. أسرع حالات الطلاق في الوسط الفني

بسبب الذقن والمخدرات.. أسرع حالات الطلاق في الوسط الفني

وفاة صابرين بورشيد بعد معاناتها مع المرض

وفاة صابرين بورشيد بعد معاناتها مع المرض

محمد رمضان ينشر صورة رومانسية مع زوجته في باريس

محمد رمضان ينشر صورة رومانسية مع زوجته في باريس

كلاكيت تاني مرة.. العسيلي في ورطة مع جمهوره وإهانة جديدة

كلاكيت تاني مرة.. العسيلي في ورطة مع جمهوره وإهانة جديدة

هنا شيحة تكشف سبب انفصالها عن أحمد فلوكس

هنا شيحة تكشف سبب انفصالها عن أحمد فلوكس

دنيا بطمة تحسمُ رسميًا حقيقة عودة حلا الترك للعيش مع والدها

دنيا بطمة تحسمُ رسميًا حقيقة عودة حلا الترك للعيش مع والدها

سوسن أرشيد تعلن دعمها للمثليين وتكشف ميول شقيقها

سوسن أرشيد تعلن دعمها للمثليين وتكشف ميول شقيقها

عربي

الصين تدعو دول الخليج لعدم فتح &#34;صندوق باندورا&#34;

الصين تدعو دول الخليج لعدم فتح "صندوق باندورا"

مقتل 17 شخصا بتفجير قنبلة في مقديشو

مقتل 17 شخصا بتفجير قنبلة في مقديشو

التحالف العربي يقصف اليمن بـ 17 غارة جوية

التحالف العربي يقصف اليمن بـ 17 غارة جوية

السعودية تُقرر وقف استيراد البيض من ثلاث دول

السعودية تُقرر وقف استيراد البيض من ثلاث دول