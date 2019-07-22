وزارة الصحة تنشر إرشادات بشأن لدغات البعوض وأمراضها

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رام الله - دنيا الوطن

نشرت وزارة الصحة، إرشادات للجمهور للوقاية من لدغات البعوض بأنواعها المختلفة، مضيفة أن أسهل طرق الوقاية من لدغات البعوض والأمراض التي من الممكن أن تسببها هي القضاء على أماكن تكاثرها، حيث إن أي كميات مياه راكدة ومكشوفة، تكون صالحة لتكاثر البعوض.



وأشارت الوزارة إلى أن وسائل الوقاية الشخصية تتمثل في ارتداء ملابس طويلة تغطي الأرجل والأيادي أثناء التواجد خارج المنزل في أوقات نشاط البعوض ليلاً، واستخدام الناموسيات عند النوم، واستخدام كريمات طاردة للعبوض مرخصة من وزارة الصحة، مع الانتباه إلى استخدامها بأقل كمية وعند التواجد خارج المنزل فقط، وعدم وضعها قريباً من العيون الأنف الفم، واتباع التعليمات الموجودة على علبة المستحضر.



وتابعت الوزارة، أن على المواطنين وضع شبك ناعم "منخل" على الشبابيك والعمل على إصلاحه إذا تمزق، وإغلاق الأبواب والشبابيك في ساعات المساء.



وأكدت الوزارة على ضرورة تجفيف المياه الراكدة والمستنقعات في ساحات البيوت وحول الأشجار وأحواض المياه، والتخلص من المياه المتجمعة في أوعية وبراميل المياه، أو إطارات السيارات التالفة، أو ألعاب الأطفال، وأكياس البلاستيك وقوارير نباتات الزينة.



كما يجب إغلاق أوعية وبارميل حفظ المياه بإحكام لمنع وصول البعوض لسطح المياه، وإغلاق آبار جمع مياه الأمطار، ووضع شبك على فتحات أنابيب توصيل المياه، وإغلاق الحفر الامتصاصية وحفر معالجة المياه العادمة بإحطام وتغطية فتحات مواسير التهوية بشبك ناعم، وتنظيف وتجفيف مشارب وأوعية سقاية الحيوانات والطوير مرة كل أسبوع، والمحافظة على النظافة العامة والتخلص السلم من النفايات الصلبة التي قد تساعد على تجمع كميات من المياه داخلها مثل الأوعية والعبوات الفارغة وأكياس البلاستيك وغيرها.