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حزب الله: لبنان ليست جزءاً من صفقة القرن وحماس راجعت مواقفها بشأن سوريا

حزب الله: لبنان ليست جزءاً من صفقة القرن وحماس راجعت مواقفها بشأن سوريا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، إنه لا يستطيع أحد أن يجر لبنان؛ ليكون جزءاً من (صفقة القرن) الأمريكية، مشيراً إلى أنه لا يوجد خطة لمنع الفلسطينيين من العمل في لبنان.

وأوضح قاسم، وفق قناة (الميادين)، أن هناك خطأ ارتكب وتتم معالجته، متابعاً: "نحن مع القانون، لكن يجب إيجاد حل مسألة عمل الفلسطينيين في لبنان".

واستطرد: "لا هواجس لدينا لأن أحداً لا يتجرأ لجر لبنان إلى صفقة القرن، ونحن موجودون، وأُطمئن الفلسطينيين في لبنان أننا سنقوم بكل جهد للدفاع عن لقمة عيشهم".

وأضاف: "من أهم تجليات فشل صفقة القرن هو انعقاد ورشة البحرين من دون مشاركة أي فلسطيني، ولا أعتقد أن صفقة القرن قابلة للتتحقق لأن الطرف الفلسطيني مقاوم ومتمسك باستعادة أرضه".

وأكمل قاسم: لا أعتقد أن صفقة القرن قابلة للتحقق لأن الطرف الفلسطيني مقاوم ومتمسك باستعادة أرض، ومقاربتنا مع حماس اليوم باتت أقرب في الشأن السوري بعد المراجعات التي قامت بها الحركة، ويهمنا أن يبقى محور المقاومة متواصل ونساعد في التقريب بين حماس وسوريا".

وأشار قاسم، إلى أن تصنيف الأرجنتين لحزب الله كمنظمة إرهابية هو موقف سياسي جراء الضغط الأميركي، متابعاً: "قرار الأرجنتين هو جزء من الضغوطات على حزب الله ومحاولات محاصرته".

وأضاف الشيخ قاسم: "مر على العقوبات فترة طويلة وحزب الله في أوج نشاطاته واستعدادات المقاومة التي لم تتوقف، نحن نحاول مواجهة هذه الحرب بإجراءات ملائمة وخطوات عملية وبحث عن البدائل"، لافتاً إلى أن معركة الجرود أنهت مشروع الإمارات التكفيرية في لبنان.

وأكمل: "مشروع الإمارات التكفيرية سقط من دون رجعة في لبنان، يقظة الجيش والقوى الأمنية والقناعة السياسية لدى الجميع، تسحب من التكفيريين البيئة الحاضنة". 

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