شؤون فلسطينية

إسرائيل تتجه لخصم 700 مليون شيكل جديدة من الأموال الفلسطينية

إسرائيل تتجه لخصم 700 مليون شيكل جديدة من الأموال الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (إسرائيل هيوم)، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد تضطر لخصم دفعة جديدة من أموال الضرائب "المقاصة" الخاصة بالسلطة الفلسطينية.

وأوضحت الصحيفة، أن 700 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية، قد تقدم الحكومة الإسرائيلية على احتجازها، ضمن تطبيقها للقانون الذي أقر في تموز/ يوليو من العام الماضي، بخصم الأموال التي تدفع لعوائل الشهداء والأسرى.

وأوضحت الصحيفة، أن لجنة الأمن والخارجية في الكنيست، طلبت من وزارة الجيش والحكومة توضيحات عدم خصمها لمبلغ 700 مليون شيكل تدفعها السلطة لعوائل منفذي العمليات (الشهداء)، واكتفائها فقط بخصم ما يدفع لمنفذي العمليات من الأسرى وعوائلهم.

وحسب الصحيفة، فإنه تبين بأن الحكومة تخصم فقط الأموال التي دفعت لمنفذي العمليات من الأسرى، وتصل إلى 500 مليون شيكل، وأنها لم تلتزم بالقانون الذي يشمل أيضًا عوائل منفذي العمليات من الشهداء.

أخبار ذات صلة

تكليف سفراء فلسطين للتواصل مع جهات دولية لوضعهم بصورة الاعتداءات الإسرائيلية

تكليف سفراء فلسطين للتواصل مع جهات دولية لوضعهم بصورة الاعتداءات الإسرائيلية

دولة عربية تُقدم 120 منحة دراسية للفلسطينيين

دولة عربية تُقدم 120 منحة دراسية للفلسطينيين

بدعوة من الرئيس عباس.. اجتماع مهم للقيادة الفلسطينية للرد على إسرائيل

بدعوة من الرئيس عباس.. اجتماع مهم للقيادة الفلسطينية للرد على إسرائيل

وزارة الصحة تنشر إرشادات بشأن لدغات البعوض وأمراضها

وزارة الصحة تنشر إرشادات بشأن لدغات البعوض وأمراضها

شاهد: مقدسيون يطردون صحفياً سعودياً من باحات الأقصى والقدس

شاهد: مقدسيون يطردون صحفياً سعودياً من باحات الأقصى والقدس

توقيع مذكرة تفاهم بمجال التنمية الاجتماعية بين فلسطين وتونس

توقيع مذكرة تفاهم بمجال التنمية الاجتماعية بين فلسطين وتونس

بالتفاصيل.. رسالة خطية من الرئيس عباس لنظيره التونسي

بالتفاصيل.. رسالة خطية من الرئيس عباس لنظيره التونسي

العاروري: أبناء شعبنا والمقاومون يعرفون طريقهم للرد على عدوان الاحتلال بالقدس

العاروري: أبناء شعبنا والمقاومون يعرفون طريقهم للرد على عدوان الاحتلال بالقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

تكليف سفراء فلسطين للتواصل مع جهات دولية لوضعهم بصورة الاعتداءات الإسرائيلية

تكليف سفراء فلسطين للتواصل مع جهات دولية لوضعهم بصورة الاعتداءات الإسرائيلية

توقيع مذكرة تفاهم بمجال التنمية الاجتماعية بين فلسطين وتونس

توقيع مذكرة تفاهم بمجال التنمية الاجتماعية بين فلسطين وتونس

العاروري: أبناء شعبنا والمقاومون يعرفون طريقهم للرد على عدوان الاحتلال بالقدس

العاروري: أبناء شعبنا والمقاومون يعرفون طريقهم للرد على عدوان الاحتلال بالقدس

وفاة رئيس بلدية نابلس الأسبق بسام الشكعة

وفاة رئيس بلدية نابلس الأسبق بسام الشكعة

نقابة الأطباء تُقرر تعليق جميع الإجراءات والفعاليات الاحتجاجية

نقابة الأطباء تُقرر تعليق جميع الإجراءات والفعاليات الاحتجاجية

الأردن: الإجراءات الإسرائيلية بالقدس تتعارض بشكل صارخ مع الاتفاقات الموقعة ونطالب بوقفها

الأردن: الإجراءات الإسرائيلية بالقدس تتعارض بشكل صارخ مع الاتفاقات الموقعة ونطالب بوقفها

شعث: القدس تتعرض لأخطر السياسات الإسرائيلية وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته

شعث: القدس تتعرض لأخطر السياسات الإسرائيلية وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته

فتح: هدم منازل الفلسطينيين بوادي الحمص لن يجبرهم على النزوح عن أرضهم

فتح: هدم منازل الفلسطينيين بوادي الحمص لن يجبرهم على النزوح عن أرضهم

منوعات

ضمن مهرجان &#34;شاشات الـ11: فيلم &#34;يا ريتني مش فلسطينية&#34;.. عن الهوية كأزمة

ضمن مهرجان "شاشات الـ11: فيلم "يا ريتني مش فلسطينية".. عن الهوية كأزمة

عبير صبري تهاجم متابعة بسبب تعليقها: &#34;يا حيوانة يا سليلة البهايم&#34;

عبير صبري تهاجم متابعة بسبب تعليقها: "يا حيوانة يا سليلة البهايم"

تعرف على قصة حبس هياتم لمدة أسبوع بسبب &#34;جمالها الشديد&#34;

تعرف على قصة حبس هياتم لمدة أسبوع بسبب "جمالها الشديد"

بسبب الذقن والمخدرات.. أسرع حالات الطلاق في الوسط الفني

بسبب الذقن والمخدرات.. أسرع حالات الطلاق في الوسط الفني

وفاة صابرين بورشيد بعد معاناتها مع المرض

وفاة صابرين بورشيد بعد معاناتها مع المرض

محمد رمضان ينشر صورة رومانسية مع زوجته في باريس

محمد رمضان ينشر صورة رومانسية مع زوجته في باريس

كلاكيت تاني مرة.. العسيلي في ورطة مع جمهوره وإهانة جديدة

كلاكيت تاني مرة.. العسيلي في ورطة مع جمهوره وإهانة جديدة

هنا شيحة تكشف سبب انفصالها عن أحمد فلوكس

هنا شيحة تكشف سبب انفصالها عن أحمد فلوكس

دنيا بطمة تحسمُ رسميًا حقيقة عودة حلا الترك للعيش مع والدها

دنيا بطمة تحسمُ رسميًا حقيقة عودة حلا الترك للعيش مع والدها

سوسن أرشيد تعلن دعمها للمثليين وتكشف ميول شقيقها

سوسن أرشيد تعلن دعمها للمثليين وتكشف ميول شقيقها

عربي

الصين تدعو دول الخليج لعدم فتح &#34;صندوق باندورا&#34;

الصين تدعو دول الخليج لعدم فتح "صندوق باندورا"

مقتل 17 شخصا بتفجير قنبلة في مقديشو

مقتل 17 شخصا بتفجير قنبلة في مقديشو

التحالف العربي يقصف اليمن بـ 17 غارة جوية

التحالف العربي يقصف اليمن بـ 17 غارة جوية

السعودية تُقرر وقف استيراد البيض من ثلاث دول

السعودية تُقرر وقف استيراد البيض من ثلاث دول