إسرائيل تتجه لخصم 700 مليون شيكل جديدة من الأموال الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت صحيفة (إسرائيل هيوم)، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد تضطر لخصم دفعة جديدة من أموال الضرائب "المقاصة" الخاصة بالسلطة الفلسطينية.



وأوضحت الصحيفة، أن 700 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية، قد تقدم الحكومة الإسرائيلية على احتجازها، ضمن تطبيقها للقانون الذي أقر في تموز/ يوليو من العام الماضي، بخصم الأموال التي تدفع لعوائل الشهداء والأسرى.



وأوضحت الصحيفة، أن لجنة الأمن والخارجية في الكنيست، طلبت من وزارة الجيش والحكومة توضيحات عدم خصمها لمبلغ 700 مليون شيكل تدفعها السلطة لعوائل منفذي العمليات (الشهداء)، واكتفائها فقط بخصم ما يدفع لمنفذي العمليات من الأسرى وعوائلهم.



وحسب الصحيفة، فإنه تبين بأن الحكومة تخصم فقط الأموال التي دفعت لمنفذي العمليات من الأسرى، وتصل إلى 500 مليون شيكل، وأنها لم تلتزم بالقانون الذي يشمل أيضًا عوائل منفذي العمليات من الشهداء.