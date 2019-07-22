دولي

نتنياهو غاضب من عائلة حاخام إسرائيلي بسبب زوجته سارة

نتنياهو غاضب من عائلة حاخام إسرائيلي بسبب زوجته سارة
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (عكا أون لاين): إن تسريب تفاصيل لقاء سارة نتنياهو مع ميشال بيرتس، زوجة الحاخام رافي بيرتس، تسبب في إغضاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضح الموقع، أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبر عن غضبه من عائلة الحاخام رافي بيرتس، رئيس اتحاد الأحزاب اليمينية.

وتم تسريب تفاصيل اللقاء، الذي تم بين ميشال بيرتس، وسارة نتنياهو، بحسب الموقع، وذكرت القناة الإسرائيلية السابعة أنه في أعقاب ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء إلغاء الاجتماع مع الحاخام رافي بيرتس، بعد تسرب المعلومات لوسائل الإعلام.

وكانت وسائل الإعلام إسرائيلية، قد نشرت أنباء عن لقاء جمع سارة نتنياهو بزوجة رافي بيرتس، مشيرة إلى أن سارة نتنياهو، توسلت إليها لإقناع زوجها بعدم التحالف مع حزب اليمين الجديد بقيادة إيليت شاكيد ونفتالي بينت.

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