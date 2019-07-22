عربي

الصين تدعو دول الخليج لعدم فتح "صندوق باندورا"

الصين تدعو دول الخليج لعدم فتح "صندوق باندورا"
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعا الرئيس الصيني، شي جين بينغ، دول منطقة الخليج لضبط النفس والهدوء وحل الصراعات عن طريق الحوار وعدم فتح "صندوق باندورا".

قال الرئيس الصيني خلال لقائه مع ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محمد بن زايد آل نهيان، في بكين "السلام والاستقرار في منطقة الخليج مهمان لأمن وتنمية الشرق الأوسط، بل والعالم كله، يجب أن تكون المنطقة "واحة للأمن" وليس "مصدراً آخر للصدامات"، وفق وكالة (سبوتنك).

وأكد الرئيس الصيني، أن "الصين تؤيد الجهود الإماراتية لتوفير الأمن الإقليمي والاستقرار، وتدعو الأطراف المعنية لضبط النفس والهدوء، وألا تفتح "صندوق باندورا"، وحل الخلافات عن طريق الاحترام المتبادل والحوار".

ويقصد بعبارة "فتح صندوق باندورا"، أن تقوم بفعل يبدو في نظرك عادياً وغير ضار، لكنه سرعان ما يأتي بعواقب وخيمة على المدى البعيد.

وصندوق باندورا في الميثولوجيا الإغريقية هو صندوق كانت تملكه باندورا وكان مليئاً بكل الشرور كالجشع والغرور والافتراء والكذب والحسد والوهن والرجاء.

أخبار ذات صلة

المصريون يكتشفون مدينة قديمة تحت مياه الإسكندرية

المصريون يكتشفون مدينة قديمة تحت مياه الإسكندرية

أول دولة عربية تُعلق على جرائم الاحتلال بمدينة القدس

أول دولة عربية تُعلق على جرائم الاحتلال بمدينة القدس

شاهد: جزائري يبصق على أهم ملوك الفراعنة ويتسبب بموجة غضب

شاهد: جزائري يبصق على أهم ملوك الفراعنة ويتسبب بموجة غضب

مقتل 17 شخصا بتفجير قنبلة في مقديشو

مقتل 17 شخصا بتفجير قنبلة في مقديشو

التحالف العربي يقصف اليمن بـ 17 غارة جوية

التحالف العربي يقصف اليمن بـ 17 غارة جوية

السعودية تُقرر وقف استيراد البيض من ثلاث دول

السعودية تُقرر وقف استيراد البيض من ثلاث دول

ملياردير مصري يُهاجم بريطانيا وألمانيا بسبب الرحلات الجوية

ملياردير مصري يُهاجم بريطانيا وألمانيا بسبب الرحلات الجوية

بالفيديو: مسؤولون وإعلاميون سعوديون يشنّون هجوماً حاداً على حماس

بالفيديو: مسؤولون وإعلاميون سعوديون يشنّون هجوماً حاداً على حماس

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

توقيع مذكرة تفاهم بمجال التنمية الاجتماعية بين فلسطين وتونس

توقيع مذكرة تفاهم بمجال التنمية الاجتماعية بين فلسطين وتونس

العاروري: أبناء شعبنا والمقاومون يعرفون طريقهم للرد على عدوان الاحتلال بالقدس

العاروري: أبناء شعبنا والمقاومون يعرفون طريقهم للرد على عدوان الاحتلال بالقدس

وفاة رئيس بلدية نابلس الأسبق بسام الشكعة

وفاة رئيس بلدية نابلس الأسبق بسام الشكعة

الأردن: الإجراءات الإسرائيلية بالقدس تتعارض بشكل صارخ مع الاتفاقات الموقعة ونطالب بوقفها

الأردن: الإجراءات الإسرائيلية بالقدس تتعارض بشكل صارخ مع الاتفاقات الموقعة ونطالب بوقفها

شعث: القدس تتعرض لأخطر السياسات الإسرائيلية وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته

شعث: القدس تتعرض لأخطر السياسات الإسرائيلية وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته

فتح: هدم منازل الفلسطينيين بوادي الحمص لن يجبرهم على النزوح عن أرضهم

فتح: هدم منازل الفلسطينيين بوادي الحمص لن يجبرهم على النزوح عن أرضهم

فرنسا: عمليات الهدم بالأراضي المحتلة تتعارض مع القانون الدولي وتضر بحل الدولتين

فرنسا: عمليات الهدم بالأراضي المحتلة تتعارض مع القانون الدولي وتضر بحل الدولتين

مصرع طفل إثر حادث سير غرب مدينة غزة

مصرع طفل إثر حادث سير غرب مدينة غزة

منوعات

ضمن مهرجان &#34;شاشات الـ11: فيلم &#34;يا ريتني مش فلسطينية&#34;.. عن الهوية كأزمة

ضمن مهرجان "شاشات الـ11: فيلم "يا ريتني مش فلسطينية".. عن الهوية كأزمة

عبير صبري تهاجم متابعة بسبب تعليقها: &#34;يا حيوانة يا سليلة البهايم&#34;

عبير صبري تهاجم متابعة بسبب تعليقها: "يا حيوانة يا سليلة البهايم"

تعرف على قصة حبس هياتم لمدة أسبوع بسبب &#34;جمالها الشديد&#34;

تعرف على قصة حبس هياتم لمدة أسبوع بسبب "جمالها الشديد"

بسبب الذقن والمخدرات.. أسرع حالات الطلاق في الوسط الفني

بسبب الذقن والمخدرات.. أسرع حالات الطلاق في الوسط الفني

وفاة صابرين بورشيد بعد معاناتها مع المرض

وفاة صابرين بورشيد بعد معاناتها مع المرض

محمد رمضان ينشر صورة رومانسية مع زوجته في باريس

محمد رمضان ينشر صورة رومانسية مع زوجته في باريس

كلاكيت تاني مرة.. العسيلي في ورطة مع جمهوره وإهانة جديدة

كلاكيت تاني مرة.. العسيلي في ورطة مع جمهوره وإهانة جديدة

هنا شيحة تكشف سبب انفصالها عن أحمد فلوكس

هنا شيحة تكشف سبب انفصالها عن أحمد فلوكس

دنيا بطمة تحسمُ رسميًا حقيقة عودة حلا الترك للعيش مع والدها

دنيا بطمة تحسمُ رسميًا حقيقة عودة حلا الترك للعيش مع والدها

سوسن أرشيد تعلن دعمها للمثليين وتكشف ميول شقيقها

سوسن أرشيد تعلن دعمها للمثليين وتكشف ميول شقيقها

عربي

مقتل 17 شخصا بتفجير قنبلة في مقديشو

مقتل 17 شخصا بتفجير قنبلة في مقديشو

التحالف العربي يقصف اليمن بـ 17 غارة جوية

التحالف العربي يقصف اليمن بـ 17 غارة جوية

السعودية تُقرر وقف استيراد البيض من ثلاث دول

السعودية تُقرر وقف استيراد البيض من ثلاث دول

ملياردير مصري يُهاجم بريطانيا وألمانيا بسبب الرحلات الجوية

ملياردير مصري يُهاجم بريطانيا وألمانيا بسبب الرحلات الجوية