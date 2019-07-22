الصين تدعو دول الخليج لعدم فتح "صندوق باندورا"

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رام الله - دنيا الوطن

دعا الرئيس الصيني، شي جين بينغ، دول منطقة الخليج لضبط النفس والهدوء وحل الصراعات عن طريق الحوار وعدم فتح "صندوق باندورا".



قال الرئيس الصيني خلال لقائه مع ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محمد بن زايد آل نهيان، في بكين "السلام والاستقرار في منطقة الخليج مهمان لأمن وتنمية الشرق الأوسط، بل والعالم كله، يجب أن تكون المنطقة "واحة للأمن" وليس "مصدراً آخر للصدامات"، وفق وكالة (سبوتنك).



وأكد الرئيس الصيني، أن "الصين تؤيد الجهود الإماراتية لتوفير الأمن الإقليمي والاستقرار، وتدعو الأطراف المعنية لضبط النفس والهدوء، وألا تفتح "صندوق باندورا"، وحل الخلافات عن طريق الاحترام المتبادل والحوار".



ويقصد بعبارة "فتح صندوق باندورا"، أن تقوم بفعل يبدو في نظرك عادياً وغير ضار، لكنه سرعان ما يأتي بعواقب وخيمة على المدى البعيد.



وصندوق باندورا في الميثولوجيا الإغريقية هو صندوق كانت تملكه باندورا وكان مليئاً بكل الشرور كالجشع والغرور والافتراء والكذب والحسد والوهن والرجاء.