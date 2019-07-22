أول دولة عربية تُعلق على جرائم الاحتلال بمدينة القدس

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها: إن دولة قطر تندد بشروع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، بهدم منازل الفلسطينيين في بلدة صور باهر.





وشدد البيان، على أن الجريمة، تستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً؛ لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف عمليات الهدم، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطناعتبرت دولة قطر عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال في حي وادي الحمص التابع لبلدة صور باهر، جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، تعدياً على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وجريمة ضد الإنسانية، تعكس استخفاف الحكومة الإسرائيلية بالقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية.وجددت الوزارة التأكيد على "موقف قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية، وصمود الشعب الفلسطيني بما يضمن إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".