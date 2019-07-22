شاهد: مقدسيون يطردون صحفياً سعودياً من باحات الأقصى والقدس

ونعت المقدسيون الصحفي بـ "العميل المطبع" مع الاحتلال الإسرائيلي، وطالبوه بالابتعاد عن باحات المسجد الأقصى كونها مكاناً طاهراً.









رام الله - دنيا الوطنهاجم مواطنون مقدسيون، الاثنين، رجلاً يُعتقد أنه من السعودية، وطردوه من باحات المسجد الأقصى ومن أسواق مدينة القدس القديمة المحتلة، وذلك إثر ظهوره برفقة مستوطنين إسرائيليين.وحسب مقاطع فيديو بث على الإنترنت، لاحق عدد من الشبان والفتية الرجل الذي كان يرتدي الزي السعودي التقليدي من باحات المسجد الأقصى بعد أن كان التقط صوراً برفقة مستوطنين، ومن خلفهم مجموعة من الأعلام الإسرائيلية كما يظهر في الصورة.