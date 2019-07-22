شؤون فلسطينية

توقيع مذكرة تفاهم بمجال التنمية الاجتماعية بين فلسطين وتونس

توقيع مذكرة تفاهم بمجال التنمية الاجتماعية بين فلسطين وتونس
رام الله - دنيا الوطن
وقع وزير الشؤون الاجتماعية، أحمد مجدلاني، ونظيره التونسي محمد الطرابلسي، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك في مجال التنمية الاجتماعية في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية بتونس العاصمة، بحضور سفير دولة فلسطين هائل الفاهوم، والوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية، أنور حمام ، وذلك خلال زيارة رسمية، وبدعوة من وزير الشؤون الاجتماعية التونسي.

وتهدف مذكرة التفاهم لمزيد من دفع سبل التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التنمية الاجتماعية، وذلك من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من التجربتين التونسية والفلسطينية في المجال الاجتماعي، والاطلاع على التجربة التونسية، والمقاربات المعمول بها في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب الاطلاع على التجربة الفلسطينية في مجال البوابة الموحدة للمساعدات والخدمات الاجتماعية.

وأكد مجدلاني، حرص دولة فلسطين الدائم على مزيد من تدعيم علاقات التعاون الثنائي مع تونس وترجمة ذلك في المجال الاجتماعي من خلال تنفيذ محتوى مذكرة التفاهم الموقعة اليوم، مشيراً إلى انّ دولة فلسطين استفادت من الخبرات التونسية في عديد المجالات، لاسيما الصحة والسلامة المهنية والتكوين المهني والضمان الاجتماعي.

وشدد مجدلاني على أهمية إنشاء إطار مشترك بين الطرفين مهمته تنفيذ بنود الاتفاق وتذليل كل العقبات أمام تطبيقه، مؤكداً أن تونس هي أول بلد عربي بدأت فيه، ومن مقر الوزارة، إجراءات التعاون الثنائي، قبل عودتنا لفلسطين، وهي من ساهم في بناء وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في فلسطين، مشدداً على عمق العلاقات بين الطرفين.

ولفت مجدلاني إلى أهمية التعاون الثنائي في كل المجالات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية بين الطرفين، كمقدمة لإعداد مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة والانفكاك من قيود الاحتلال.

ومن جانبه، قال الطرابلسي: إن التوقيع على مذكرة التفاهم في مجال التنمية الاجتماعية بين تونس وفلسطين هو لبنة أخرى للمساهمة في تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين وإبراز لعراقة علاقات الأخوة ودعماً لمسار بناء الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد الطرابلسي، موقف تونس الثابت والمتواصل في مساندة دولة فلسطين واحترام القرار الفلسطيني معبّراً عن استعداد تونس على دفع وتطوير التعاون الثنائي، مشيراً إلى انفتاح وزارة الشؤون الاجتماعية على كل الخبرات الفلسطينية للاستفادة منها في انجاز البرامج الاجتماعية.

وتمّ اثر التوقيع على مذكرة التفاهم عقد جلسة برئاسة السيد توفيق الزرلّي، رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية، وبحضور عدد من الإطارات المركزية للوزارة، خصّصت لتقديم عرض حول برنامج الأمان الاجتماعي.

هذا وقد أجرى الوزيران قبل التوقيع على مذكرة التفاهم محادثة حول سبل تدعيم وتطوير التعاون الثنائي في المجال الاجتماعي بين تونس وفلسطين واستعرضا فيها بالخصوص اهمّ مجالات تدخّل الوزارتين والبرامج والمشاريع الاجتماعية التي يعملان على تنفيذها في إطار مزيد تحسين الخدمات المسداة لمنظوريهم. كما أكّد فيها الطرفان تجذّر علاقات الاخوة والتعاون التونسية الفلسطينية.

ويتضمن برنامج زيارة العمل، التي يؤديها مجدلاني إلى تونس بدعوة من السيد محمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية، مقابلات مع عدد من المسؤولين بالحكومة التونسية بالإضافة إلى زيارة المركز الدولي للبحوث والدراسات والتوثيق والتكوين حول "الإعاقة" بسمة بقمرت والمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية.

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