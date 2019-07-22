شاهد: جزائري يبصق على أهم ملوك الفراعنة ويتسبب بموجة غضب





وقالت المستشار الإعلامي لوزارة الآثار نيفين العارف، حسب صحيفة (الدستور) المصرية: إنه جار التحقيق في واقعة بصق زائر بالمتحف المصري بالتحرير على مومياء الملك سقنن رع.







وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للواقعة، يظهر به شخص مجهول الهوية، وهو يقوم بالبصق على مومياء "سقنن رع" خلال قيامه بجولة داخل قاعة المومياوات الملكية الموجودة في الدور العلوي بالمتحف.

وأضافت العارف، أنه فور علمها بالواقعة قامت بتحرير مذكرة موجهة لوزارة الآثار، ليتم التحقيق في الواقعة بشكل قانوني، وقد وجه بالتحقيق بشكل عاجل.







ومن المنتظر، أن يتم تفريغ كاميرات القاعة المراقبة بشكل محكم للوقوف على ملابسات الواقعة، مشيرةً إلي أن ما حدث غير مقبول، لأنه يعتبر إهانة للحضارة المصرية التي نعتز بها جميعاً، ولكننا حتي الآن لا نستطيع تحديد جنسية الرجل الذي ظهر في الفيديو ولا التاريخ الذي تم تصوير الفيديو فيه، وهل تم التصوير في وقت قريب أم منذ فترة زمنية طويلة.

رام الله - دنيا الوطنأصدر وزير الآثار المصري، قراراً بفتح تحقيق عاجل حول فيديو مُسيء لمومياء الملك سقنن رع، وذلك بعد رفع مذكرة له بهذا الشأن.وأوضحت العارف، أن المتحف المصري مراقب بالكاميرات بالكامل، خاصة داخل قاعات العرض، مثل قاعة عرض يويا وتويا والمومياوات الملكية، كما أن التصوير داخل قاعة المومياوات تحديداً ممنوع، وهو ما يؤكد أن الفيديو تم تصويره خلسة بعيداً عن عيون أمناء القاعة، وسوف ننتظر نتيجة التحقيقات التي ستكشف لنا ملابسات تلك الواقعة.وأكدت وسائل الإعلام المصرية أن مقطع فيديو منسوب لمشجع جزائري "يسب ويبصق" مومياء الملك سقنن رع، والمحفوظة في المتحف المصري بالتحرير بقاعة المومياوات، وخلال الـ 24 ساعة الماضية، انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي مع موجة غضب من المصريين تجاه هذا التصرف.ويعد الملك سقنن رع أهم ملوك مصر، حيث عثرت على المومياء الخاصة به ضمن الكشف المشهور الذي حدث عام 1880 في الخبيئة القريبة من معبد "الدير البحري 2".